Застрявшие на острове Мале туристы из России ночевали в аэропорту

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Туристы из России, которые не могут покинуть остров Мале из-за отмененных рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, ночевали в аэропорту, сообщает туристка Алёна.

"Сегодня жили в аэропорту, так как вообще не было недорого жилья… Их мало недорогих, дорогих-то полно, за 23 тысячи рублей, 45 тысяч рублей ночь. Мы не хотели отель, мы хотели квартиру, их вообще не нашли", - сообщила она.