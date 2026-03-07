Застрявшие на острове Мале туристы из России ночевали в аэропорту

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Туристы из России, которые не могут покинуть остров Мале из-за отмененных рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, ночевали в аэропорту, сообщает туристка Алёна.
По данным Ассоциация туроператоров России (АТОР), около 1,5 тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Сегодня жили в аэропорту, так как вообще не было недорого жилья… Их мало недорогих, дорогих-то полно, за 23 тысячи рублей, 45 тысяч рублей ночь. Мы не хотели отель, мы хотели квартиру, их вообще не нашли", - сообщила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. В связи с этим многие транзитные рейсы россиян из стран Юго-Восточной Азии были отменены.