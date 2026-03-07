Рейтинг@Mail.ru
Сафонов: каждый матч для "ПСЖ" будет решающим после поражения от "Монако" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:05 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/safonov-2079277707.html
Сафонов: каждый матч для "ПСЖ" будет решающим после поражения от "Монако"
Сафонов: каждый матч для "ПСЖ" будет решающим после поражения от "Монако" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Сафонов: каждый матч для "ПСЖ" будет решающим после поражения от "Монако"
Российский вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что каждый матч чемпионата Франции по футболу для парижан будет решающим после... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T20:05:00+03:00
2026-03-07T20:05:00+03:00
футбол
спорт
франция
чемпионат франции по футболу (лига 1)
матвей сафонов
монако
пари сен-жермен (псж)
ланс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371585_0:15:1081:623_1920x0_80_0_0_fda16c744f013e23e239c6f08e263b07.jpg
https://ria.ru/20260307/gravenberh-2079260219.html
https://ria.ru/20260307/rostov-2079266038.html
франция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371585_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_692bd36746dae050f70c352810e4e613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франция, чемпионат франции по футболу (лига 1), матвей сафонов, монако, пари сен-жермен (псж), ланс, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Франция, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Матвей Сафонов, Монако, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Ланс, Лига чемпионов УЕФА
Сафонов: каждый матч для "ПСЖ" будет решающим после поражения от "Монако"

Сафонов: каждый матч для парижан будет решающим после поражения от "Монако"

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что каждый матч чемпионата Франции по футболу для парижан будет решающим после поражения от "Монако".
В пятницу "ПСЖ" дома уступил "Монако" со счетом 1:3 в матче 25-го тура чемпионата Франции. Парижский клуб с 57 очками по-прежнему возглавляет таблицу Лиги 1, ближайший преследователь - "Ланс" имеет 53 очка и матч в запасе.
Райан Гравенберх - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Гравенберх продлил контракт с "Ливерпулем"
Вчера, 18:38
"Раз уж я взялся писать свои мысли после матчей, то неправильно это делать только в комфортные моменты. Поэтому вот мое видение на вчерашнее поражение: неприятно, даже очень. Буквально в прошлом матче создали себе комфортный задел и сразу же воспользовались своим правом на ошибку. Явно не этого мы желали и не об этом думали. Но сейчас наша реальность такова: мы должны побеждать в каждом матче не только с точки зрения ментальности победителя, но и с точки зрения турнирной таблицы. В регулярном чемпионате для нас теперь каждый матч - финал", - написал Сафонов в личном Telegram-канале.
"А вот в Лиге чемпионов мы только на пути к заветной цели. Так что дальше нас ждут две встречи против "Челси". Начинаем 11-го числа дома. Должно быть суперинтересно", - добавил спортсмен.
Сафонову 27 лет, он вышел в стартовом составе парижан в девятой игре подряд. Всего в текущем сезоне спортсмен провел 13 матчей, в пяти из которых сохранил ворота сухими.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Рубин (Казань) - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Ростов" в добавленное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Балтикой"
Вчера, 19:00
 
ФутболСпортФранцияЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Матвей СафоновМонакоПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЛансЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала