Сафонов: каждый матч для "ПСЖ" будет решающим после поражения от "Монако"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что каждый матч чемпионата Франции по футболу для парижан будет решающим после поражения от "Монако".

Сафонову 27 лет, он вышел в стартовом составе парижан в девятой игре подряд. Всего в текущем сезоне спортсмен провел 13 матчей, в пяти из которых сохранил ворота сухими.