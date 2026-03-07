Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка Садкова рассказала, у нее часто идет кровь из носа
07.03.2026
14:22 07.03.2026
Фигуристка Садкова рассказала, у нее часто идет кровь из носа
Фигуристка Садкова рассказала, у нее часто идет кровь из носа
2026
россия, челябинск, дарья садкова
Россия, Челябинск, Дарья Садкова
Фигуристка Садкова рассказала, у нее часто идет кровь из носа

Фигуристка Садкова рассказала, у нее с детства часто идет кровь из носа

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Вице-чемпионка России сезона-2024/25 Дарья Садкова рассказала, что кровь из носа у нее часто идет с детства, поэтому это не помешало ей во время короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске.
Садкова откатала чисто короткую программу и вышла в лидеры после выступления первой группы.
"Пошла кровь во время разминки, с детства часто течет кровь из носа, - сказала Садкова журналистам. - Даниил Маркович Глейхенгауз сказал: "Ну, началось". Но у меня есть опыт, что мне это не мешает на тренировках, теперь он есть и на соревнованиях. Так что я не переживала из-за этого, и вы не переживайте".
Фигуристка призналась, что находится не в лучшей форме. "Я не в самом лучшем физическом состоянии, после прыжкового турнира была пауза, полечилась. Дальше были тоже трудности, на поврежденной ноге не окрепла связка, она раз пять или шесть подворачивалась. Немного было времени на подготовку", - отметила Садкова.
Дарья Садкова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР
20 декабря 2025, 21:50
 
Россия
Челябинск
Дарья Садкова
 
Матч-центр
 
