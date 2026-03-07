https://ria.ru/20260307/rozhkov-2079221755.html
Глава ПКР рассказал о процессе возвращения России на международную арену
Глава ПКР рассказал о процессе возвращения России на международную арену
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что руководство Международного паралимпийского комитета (IPC) многое делает для того, чтобы отечественные атлеты были допущены к участию в международных соревнованиях в полном объеме.
С 6 по 15 марта в Италии проходит Паралимпиада-2026. К участию в Играх были допущены лишь шесть россиян, представляющие три вида спорта.
"IPC многое делает (для допуска) и, по крайней мере, не мешает. (Президент организации Эндрю) Парсонс всегда пытается соблюсти баланс и выполнять требования устава Международного паралимпийского комитета. Мы ощутили это серьезно (на Паралимпиаде-2022) в Пекине, когда за три дня до начала было окончательное решение, что мы участвуем в Играх. Было нелегко, на него наезжали англосаксы, прибалты, скандинавы. Но он удар держал. Он сделал все, чтобы мы там остались, но дальше (помочь) не смог", - сказал Рожков журналистам.
В конце сентября на генассамблее IPC в Бахрейне члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
"В Бахрейне выступало очень много представителей национальных комитетов, но он не останавливал никого, слушал и одну, и другую сторону. То же самое было на генеральной ассамблее IPC, где мы смогли отстоять свою позицию, чтобы с нас сняли все ограничения. Выиграли с большим преимуществом. Парсонсу тяжело, сложно, он находится под давлением", - добавил глава ПКР.