Глава ПКР рассказал о процессе возвращения России на международную арену
14:24 07.03.2026
Глава ПКР рассказал о процессе возвращения России на международную арену
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что руководство Международного паралимпийского комитета (IPC) многое делает для того, чтобы РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Рожков: Международный паралимпийский комитет многое делает для допуска россиян

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что руководство Международного паралимпийского комитета (IPC) многое делает для того, чтобы отечественные атлеты были допущены к участию в международных соревнованиях в полном объеме.
С 6 по 15 марта в Италии проходит Паралимпиада-2026. К участию в Играх были допущены лишь шесть россиян, представляющие три вида спорта.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр
Вчера, 14:15
«
"IPC многое делает (для допуска) и, по крайней мере, не мешает. (Президент организации Эндрю) Парсонс всегда пытается соблюсти баланс и выполнять требования устава Международного паралимпийского комитета. Мы ощутили это серьезно (на Паралимпиаде-2022) в Пекине, когда за три дня до начала было окончательное решение, что мы участвуем в Играх. Было нелегко, на него наезжали англосаксы, прибалты, скандинавы. Но он удар держал. Он сделал все, чтобы мы там остались, но дальше (помочь) не смог", - сказал Рожков журналистам.
В конце сентября на генассамблее IPC в Бахрейне члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
"В Бахрейне выступало очень много представителей национальных комитетов, но он не останавливал никого, слушал и одну, и другую сторону. То же самое было на генеральной ассамблее IPC, где мы смогли отстоять свою позицию, чтобы с нас сняли все ограничения. Выиграли с большим преимуществом. Парсонсу тяжело, сложно, он находится под давлением", - добавил глава ПКР.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Свищев отметил важность первой медали России на Паралимпиаде
Вчера, 12:44
 
