Глава ПКР рассказал о процессе возвращения России на международную арену

"IPC многое делает (для допуска) и, по крайней мере, не мешает. (Президент организации Эндрю) Парсонс всегда пытается соблюсти баланс и выполнять требования устава Международного паралимпийского комитета. Мы ощутили это серьезно (на Паралимпиаде-2022) в Пекине, когда за три дня до начала было окончательное решение, что мы участвуем в Играх. Было нелегко, на него наезжали англосаксы, прибалты, скандинавы. Но он удар держал. Он сделал все, чтобы мы там остались, но дальше (помочь) не смог", - сказал Рожков журналистам.