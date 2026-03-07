https://ria.ru/20260307/rozhkov-2079218864.html
Глава ПКР рассказал о значимости медали Ворончихиной для сборной
Глава ПКР рассказал о значимости медали Ворончихиной для сборной - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Глава ПКР рассказал о значимости медали Ворончихиной для сборной
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал бронзовую медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной на зимних Паралимпийских играх в Италии... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T13:44:00+03:00
2026-03-07T13:44:00+03:00
2026-03-07T13:44:00+03:00
спорт
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600781_0:355:2989:2036_1920x0_80_0_0_f159d611972f0091ee3c1c09183f129c.jpg
https://ria.ru/20260307/svischev-2079212127.html
https://ria.ru/20260307/voronchihina-2079211839.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600781_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_7126bf341390b2578cfcefc959bc0f4b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Глава ПКР рассказал о значимости медали Ворончихиной для сборной
Глава ПКР Рожков: были уверены в Ворончихиной, ее медаль важна для всей сборной
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал бронзовую медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной на зимних Паралимпийских играх в Италии важной наградой для сборной России.
Ворончихина в субботу выступила в скоростном спуске в классе LW 6/8-2 (поражение части руки) и финишировала с третьим результатом - 1 минута 24,47 секунды. Ее медаль стала первой для россиян на соревнованиях.
«
"Поздравляем всех наших россиян, всех представителей паралимпийского спорта. Это очень важная и необходимая медаль. После длительного перерыва наша команда выступает с национальными атрибутами - и была завоевана медаль. Вокруг участия в этих играх было много ажиотажа. Мы старались оградить наших спортсменов от этого, чтобы они могли спокойно готовиться и показать свои лучшие результаты. Мы в Варваре были уверены, но эмоциональный фактор мог все перечеркнуть. Ее медаль очень важна в том числе и для общего настроения других спортсменов, чтобы они понимали, что все волнения остались позади. Так получилось, что самые сильные спортсмены мира представлены в нашей сборной команде", - заявил Рожков журналистам.
"Настолько медаль Варвары важна, что министр уже позвонил, поздравил. В России сегодня выходной день, и у всех есть возможность смотреть соревнования в прямом эфире", - добавил глава ПКР.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
«
"Флаг и гимн, конечно, помогают, но это и большая ответственность, волнение перед близкими, страной. Это может вносить серьезные коррективы", - отметил Рожков.