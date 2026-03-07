Рейтинг@Mail.ru
Глава ПКР рассказал о значимости медали Ворончихиной для сборной - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/rozhkov-2079218864.html
Глава ПКР рассказал о значимости медали Ворончихиной для сборной
Глава ПКР рассказал о значимости медали Ворончихиной для сборной - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Глава ПКР рассказал о значимости медали Ворончихиной для сборной
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал бронзовую медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной на зимних Паралимпийских играх в Италии... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T13:44:00+03:00
2026-03-07T13:44:00+03:00
спорт
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600781_0:355:2989:2036_1920x0_80_0_0_f159d611972f0091ee3c1c09183f129c.jpg
https://ria.ru/20260307/svischev-2079212127.html
https://ria.ru/20260307/voronchihina-2079211839.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600781_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_7126bf341390b2578cfcefc959bc0f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Глава ПКР рассказал о значимости медали Ворончихиной для сборной

Глава ПКР Рожков: были уверены в Ворончихиной, ее медаль важна для всей сборной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал бронзовую медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной на зимних Паралимпийских играх в Италии важной наградой для сборной России.
Ворончихина в субботу выступила в скоростном спуске в классе LW 6/8-2 (поражение части руки) и финишировала с третьим результатом - 1 минута 24,47 секунды. Ее медаль стала первой для россиян на соревнованиях.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Свищев отметил важность первой медали России на Паралимпиаде
Вчера, 12:44
«

"Поздравляем всех наших россиян, всех представителей паралимпийского спорта. Это очень важная и необходимая медаль. После длительного перерыва наша команда выступает с национальными атрибутами - и была завоевана медаль. Вокруг участия в этих играх было много ажиотажа. Мы старались оградить наших спортсменов от этого, чтобы они могли спокойно готовиться и показать свои лучшие результаты. Мы в Варваре были уверены, но эмоциональный фактор мог все перечеркнуть. Ее медаль очень важна в том числе и для общего настроения других спортсменов, чтобы они понимали, что все волнения остались позади. Так получилось, что самые сильные спортсмены мира представлены в нашей сборной команде", - заявил Рожков журналистам.

"Настолько медаль Варвары важна, что министр уже позвонил, поздравил. В России сегодня выходной день, и у всех есть возможность смотреть соревнования в прямом эфире", - добавил глава ПКР.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
«
"Флаг и гимн, конечно, помогают, но это и большая ответственность, волнение перед близкими, страной. Это может вносить серьезные коррективы", - отметил Рожков.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде
Вчера, 12:39
 
СпортПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала