Глава ПКР рассказал о значимости медали Ворончихиной для сборной

«

"Поздравляем всех наших россиян, всех представителей паралимпийского спорта. Это очень важная и необходимая медаль. После длительного перерыва наша команда выступает с национальными атрибутами - и была завоевана медаль. Вокруг участия в этих играх было много ажиотажа. Мы старались оградить наших спортсменов от этого, чтобы они могли спокойно готовиться и показать свои лучшие результаты. Мы в Варваре были уверены, но эмоциональный фактор мог все перечеркнуть. Ее медаль очень важна в том числе и для общего настроения других спортсменов, чтобы они понимали, что все волнения остались позади. Так получилось, что самые сильные спортсмены мира представлены в нашей сборной команде", - заявил Рожков журналистам.