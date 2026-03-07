https://ria.ru/20260307/rostov-2079266038.html
"Ростов" в добавленное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Балтикой"
"Ростов" и калининградская "Балтика" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
роналдо, василий казарцев, спорт, брайан хиль, алексей миронов, умар сако, пфк цска, балтика, ростов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Роналдо, Василий Казарцев, Спорт, Брайан Хиль, Алексей Миронов, Умар Сако, ПФК ЦСКА, Балтика, Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ)
Гол Роналдо в добавленное время принес "Ростову" ничью в матче РПЛ с "Балтикой"