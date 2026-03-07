Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" в добавленное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Балтикой"
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:00 07.03.2026
"Ростов" в добавленное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Балтикой"
"Ростов" в добавленное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Балтикой"
"Ростов" и калининградская "Балтика" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Ростов" в добавленное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Балтикой"

Гол Роналдо в добавленное время принес "Ростову" ничью в матче РПЛ с "Балтикой"

Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Рубин (Казань) - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Ростов" и калининградская "Балтика" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. В составе "Балтики" мяч забил Брайан Хиль (40-я минута). У "Ростова" на третьей добавленной ко второму тайму минуте отличился Роналдо.
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 марта 2026 • начало в 16:45
Завершен
Ростов
1 : 1
Балтика
90‎’‎ • Сезар Роналдо
40‎’‎ • Брайан Хиль
(Мингиян Бевеев)
На 78-й минуте полузащитник "Ростова" Алексей Миронов не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На 18-й минуте главный арбитр Василий Казарцев отменил гол защитника ростовчан Умара Сако из-за офсайда у Егора Голенкова, воспользовавшись помощью системы видеоассистента рефери (VAR).
"Балтика", набрав 36 очков, занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), где "Ростов" с 22 баллами идет десятым.
В следующем туре "Балтика" сыграет в Москве с ЦСКА 14 марта. "Ростов" в этот же день примет столичное "Динамо".
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром"
Вчера, 14:51
 
