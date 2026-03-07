Очевидица рассказала, как российские туристы выбираются из Катара

ДОХА, 7 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Покидающие Катар россияне, которые хотят добраться до России из Саудовской Аравии, должны иметь в виду постоянную отмену рейсов в РФ из королевства и необходимость сдавать отпечатки пальцев на пограничном КПП Абу Самра между Катаром и Саудовской Аравией, рассказала РИА Новости постоянный житель Катара Галия, которая решила на время уехать из страны из-за обострения обстановки в регионе.