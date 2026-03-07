Очевидица рассказала, как российские туристы выбираются из Катара

ДОХА, 7 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Покидающие Катар россияне, которые хотят добраться до России из Саудовской Аравии, должны иметь в виду постоянную отмену рейсов в РФ из королевства и необходимость сдавать отпечатки пальцев на пограничном КПП Абу Самра между Катаром и Саудовской Аравией, рассказала РИА Новости постоянный житель Катара Галия, которая решила на время уехать из страны из-за обострения обстановки в регионе.
Жители Катара уезжают из страны
1 марта, 18:15
Кроме того, для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужна виза, которую можно заранее оформить на официальном сайте туристического управления королевства, но, по словам женщины, пограничники идут навстречу при оформлении виз на сухопутном КПП.
«
"Несмотря на купленный билет, улететь в Россию не удалось, так как рейсы постоянно отменяют, поэтому пришлось взять билет на доступное направление и полететь в Каир", - добавила Галия.
По словам женщины, ее самолет задержался на несколько часов из-за угрозы атаки беспилотников.
Ранее МИД Катара сообщил, что более восьми тысяч иностранных граждан не смогли покинуть страну из-за закрытого воздушного пространства после начала ударов США и Израиля по Ирану. В субботу Qatar Airways начала выполнять ограниченное число рейсов в страны Евросоюза и Азии по специальному воздушному коридору.