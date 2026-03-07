Рейтинг@Mail.ru
Очевидица рассказала, как российские туристы выбираются из Катара - РИА Новости, 07.03.2026
21:56 07.03.2026
Очевидица рассказала, как российские туристы выбираются из Катара
Очевидица рассказала, как российские туристы выбираются из Катара
катар, россия, саудовская аравия, qatar airways, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, Россия, Саудовская Аравия, Qatar Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана
РИА Новости: россиянка рассказала, как из Катара добраться до родины

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото
ДОХА, 7 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Покидающие Катар россияне, которые хотят добраться до России из Саудовской Аравии, должны иметь в виду постоянную отмену рейсов в РФ из королевства и необходимость сдавать отпечатки пальцев на пограничном КПП Абу Самра между Катаром и Саудовской Аравией, рассказала РИА Новости постоянный житель Катара Галия, которая решила на время уехать из страны из-за обострения обстановки в регионе.
"Поездка на машине от Дохи до Эр-Рияда прошла нормально, формальности на границе заняли 15 минут, но, если заезжаешь на территорию королевства в первый раз, это займет больше времени, так как нужно будет сдать отпечатки пальцев и пройти сканирование сетчатки глаз", - поделилась она.
Круизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Жители Катара уезжают из страны
1 марта, 18:15
Кроме того, для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужна виза, которую можно заранее оформить на официальном сайте туристического управления королевства, но, по словам женщины, пограничники идут навстречу при оформлении виз на сухопутном КПП.
"Несмотря на купленный билет, улететь в Россию не удалось, так как рейсы постоянно отменяют, поэтому пришлось взять билет на доступное направление и полететь в Каир", - добавила Галия.
По словам женщины, ее самолет задержался на несколько часов из-за угрозы атаки беспилотников.
Ранее МИД Катара сообщил, что более восьми тысяч иностранных граждан не смогли покинуть страну из-за закрытого воздушного пространства после начала ударов США и Израиля по Ирану. В субботу Qatar Airways начала выполнять ограниченное число рейсов в страны Евросоюза и Азии по специальному воздушному коридору.
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара
5 марта, 01:49
 
КатарРоссияСаудовская АравияQatar AirwaysВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
