Рейтинг@Mail.ru
В Британии обвинили Россию в рассылке взрывных секс-игрушек - РИА Новости, 07.03.2026
20:53 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/rossiya-2079283508.html
В Британии обвинили Россию в рассылке взрывных секс-игрушек
в мире
германия
россия
великобритания
dhl
германия
россия
великобритания
в мире, германия, россия, великобритания, dhl
В мире, Германия, Россия, Великобритания, DHL
В Британии обвинили Россию в рассылке взрывных секс-игрушек

DM: Британия обвинила Россию в возгораниях посылок с секс-игрушками в Европе

© Fotolia / Narong JongsirikulКурьерская доставка
Курьерская доставка - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Fotolia / Narong Jongsirikul
Курьерская доставка. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Британская Daily Mail со ссылкой на полицию Лондона утверждает, что посылки с электронными товарами для взрослых, внутри которых находились зажигательные устройства, были якобы отправлены российской военной разведкой в несколько европейских стран.
"Посылки с электронными секс-игрушками, загоревшиеся на складах компании DHL в Великобритании и Германии, были отправлены ​​российской военной разведкой", — говорится в материале.
Луна над Лос-Анджелесом, Калифорния - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Сбежавшие из России звезды попали под массовые проверки в США, пишут СМИ
Вчера, 17:53
По данным следствия, возгорания посылок произошли летом 2024 года в Британии и Германии. Зажигательные устройства, предположительно спрятанные среди эротических товаров, предназначались для отправки в Западную Европу. Пострадавших в инцидентах не было. После нескольких случаев самовозгорания почтовых отправлений европейские правоохранительные органы начали расследование.

По информации агентства Eurojust, четыре посылки со взрывчаткой были отправлены из Литвы в Великобританию и Польшу. Еще один пакет загорелся в сортировочном центре в Германии перед погрузкой на самолет. Следователи также обнаружили тестовые отправления в США, Канаду и Амстердам.

Утверждается, что в рамках расследования были установлены 22 подозреваемых в Литве и Польше, которые, по версии следствия, якобы сотрудничали с российской разведкой.
Доказательств обвинений в адрес России в материале не приводится.
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
Вчера, 16:01
 
В миреГерманияРоссияВеликобританияDHL
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
