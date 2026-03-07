https://ria.ru/20260307/rossija-2079214998.html
Эксперты назвали самый популярные цветы к 8 марта
Эксперты назвали самый популярные цветы к 8 марта - РИА Новости, 07.03.2026
Эксперты назвали самый популярные цветы к 8 марта
07.03.2026
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Традиционными фаворитами к 8 марта в России остаются тюльпаны и розы, в лидерах по популярности также диантусы, хризантемы и альстромерии, рассказали РИА Новости эксперты маркетплейса цветов и подарков Flowwow.
По данным маркетплейса, в прошлом году за период 3-9 марта на платформе продали почти 1,5 миллиона тюльпанов. Розы отстают незначительно: россияне приобрели 1,2 миллиона штук за тот же период.
В среднем на букет цветов россияне в феврале 2026 года тратили около 4 тысяч рублей.
"На букет из 15 тюльпанов в конце февраля тратили примерно 3,6 тысячи рублей. А вот средний чек при покупке букета роз... 4,5 тысячи рублей", - пояснили в компании.
Маркетплейс видит рост спроса не только на классические букеты, но и на первоцветы в земле: гиацинты, нарциссы и мускари. Они не требуют сложного ухода, а стоят дольше букета, позволяя наблюдать за тем, как формируются и распускаются цветки. В 2026 году такой подарок обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Еще один тренд - амариллис в воске.