Эксперты назвали самый популярные цветы к 8 марта

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Традиционными фаворитами к 8 марта в России остаются тюльпаны и розы, в лидерах по популярности также диантусы, хризантемы и альстромерии, рассказали РИА Новости эксперты маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

По данным маркетплейса, в прошлом году за период 3-9 марта на платформе продали почти 1,5 миллиона тюльпанов. Розы отстают незначительно: россияне приобрели 1,2 миллиона штук за тот же период.

В среднем на букет цветов россияне в феврале 2026 года тратили около 4 тысяч рублей.

"На букет из 15 тюльпанов в конце февраля тратили примерно 3,6 тысячи рублей. А вот средний чек при покупке букета роз... 4,5 тысячи рублей", - пояснили в компании.