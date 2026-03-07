Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали самый популярные цветы к 8 марта
07.03.2026
Эксперты назвали самый популярные цветы к 8 марта
Эксперты назвали самый популярные цветы к 8 марта - РИА Новости, 07.03.2026
Эксперты назвали самый популярные цветы к 8 марта
Традиционными фаворитами к 8 марта в России остаются тюльпаны и розы, в лидерах по популярности также диантусы, хризантемы и альстромерии, рассказали РИА... РИА Новости, 07.03.2026
общество
россия
международный женский день
россия
общество, россия, международный женский день
Общество, Россия, Международный женский день
Эксперты назвали самый популярные цветы к 8 марта

РИА Новости: тюльпаны остаются самыми популярными цветами к 8 марта в России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДевушка фотографирует цветы
Девушка фотографирует цветы - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Девушка фотографирует цветы. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Традиционными фаворитами к 8 марта в России остаются тюльпаны и розы, в лидерах по популярности также диантусы, хризантемы и альстромерии, рассказали РИА Новости эксперты маркетплейса цветов и подарков Flowwow.
По данным маркетплейса, в прошлом году за период 3-9 марта на платформе продали почти 1,5 миллиона тюльпанов. Розы отстают незначительно: россияне приобрели 1,2 миллиона штук за тот же период.
В среднем на букет цветов россияне в феврале 2026 года тратили около 4 тысяч рублей.
"На букет из 15 тюльпанов в конце февраля тратили примерно 3,6 тысячи рублей. А вот средний чек при покупке букета роз... 4,5 тысячи рублей", - пояснили в компании.
Маркетплейс видит рост спроса не только на классические букеты, но и на первоцветы в земле: гиацинты, нарциссы и мускари. Они не требуют сложного ухода, а стоят дольше букета, позволяя наблюдать за тем, как формируются и распускаются цветки. В 2026 году такой подарок обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Еще один тренд - амариллис в воске.
Продажа цветов к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Назван средний чек россиян на букеты к 8 марта
Вчера, 08:46
 
Общество Россия Международный женский день
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
