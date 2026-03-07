Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала новый пуск ракет из Ирана
06:09 07.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала новый пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала новый пуск ракет из Ирана

Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват

© REUTERS / Anadolu/Gazi SamadРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Gazi Samad
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,2 тысячи человек.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
