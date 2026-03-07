Рейтинг@Mail.ru
В Путилково прохожие помогли поймать злоумышленника после поджога в банке - РИА Новости, 07.03.2026
17:54 07.03.2026
В Путилково прохожие помогли поймать злоумышленника после поджога в банке
В Путилково прохожие помогли поймать злоумышленника после поджога в банке
Прохожие помогли поймать злоумышленника после поджога в отделении банка в подмосковном Путилково, рассказала РИА Новости местная жительница.
В Путилково прохожие помогли поймать злоумышленника после поджога в банке

РИА Новости: прохожие помогли поймать поджигателя банка в подмосковном Путилково

Последствия возгорания в отделении банка в Путилково
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Прохожие помогли поймать злоумышленника после поджога в отделении банка в подмосковном Путилково, рассказала РИА Новости местная жительница.
По данным прокуратуры, инцидент в отделении банка в Путилково произошел, предварительно, из-за подростка, который по указанию неизвестных поджег канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.
"(Злоумышленника - ред.) поймали силами прохожих", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сейчас территория у отделения банка оцеплена, на месте работают полицейские.
На кадрах, которые распространяются по местным Telegram-каналам, видно, что в отделении банка выбиты стекла в окнах, а также входная дверь. А внутри частично обрушился потолок.
