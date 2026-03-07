Последствия возгорания в отделении банка в Путилково

Последствия возгорания в отделении банка в Путилково

В Путилково прохожие помогли поймать злоумышленника после поджога в банке

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Прохожие помогли поймать злоумышленника после поджога в отделении банка в подмосковном Путилково, рассказала РИА Новости местная жительница.

По данным прокуратуры, инцидент в отделении банка в Путилково произошел, предварительно, из-за подростка, который по указанию неизвестных поджег канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.

"(Злоумышленника - ред.) поймали силами прохожих", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сейчас территория у отделения банка оцеплена, на месте работают полицейские.