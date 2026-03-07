https://ria.ru/20260307/prodazhi-2079179884.html
Россияне резко увеличили покупки лекарств от аллергии
2026-03-07T08:07:00+03:00
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Продажи таблеток для лечения аллергии в России в январе-феврале подскочили более чем на четверть в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
«
"Объем продаж таблеток от аллергии в январе-феврале 2026 года вырос на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки составил 1189 рублей, что на 19% дороже, чем в январе-феврале 2025 года. Средняя цена продажи геля против аллергии осталась на уровне прошлого года и составила 394 рубля. При этом объем продаж вырос на 15%", - показал анализ.
Такая тенденция может быть связана с желанием сделать некоторый запас лекарственных средств в домашних аптечках, учитывая достаточно длительный срок годности таблетированных форм, предположил в беседе с РИА Новости директор по работе с партнерами АО "Р-Фарм", заместитель лидера рабочей группы "Хелснет" НТИ Владимир Андрианов.
"К тому же синоптики прогнозируют раннюю весну в этом году, что означает, что основные аллергены, пыльца ветроопыляемых деревьев, могут появиться в воздухе раньше обычного. Не стоит исключать и тот факт, что у некоторых людей бывает аллергия на реагенты", - заключил он.