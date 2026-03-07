Рейтинг@Mail.ru
Россияне резко увеличили покупки лекарств от аллергии - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/prodazhi-2079179884.html
Россияне резко увеличили покупки лекарств от аллергии
Россияне резко увеличили покупки лекарств от аллергии - РИА Новости, 07.03.2026
Россияне резко увеличили покупки лекарств от аллергии
Продажи таблеток для лечения аллергии в России в январе-феврале подскочили более чем на четверть в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T08:07:00+03:00
2026-03-07T08:07:00+03:00
россия
р-фарм
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg
https://ria.ru/20260306/allergiya-2078901865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_292:0:2976:2013_1920x0_80_0_0_a2c11133662417da37cd64ff9194df5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, р-фарм, международный женский день
Россия, Р-фарм, Международный женский день
Россияне резко увеличили покупки лекарств от аллергии

Продажи таблеток от аллергии в России выросли более чем на четверть

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Лекарство в капсулах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Продажи таблеток для лечения аллергии в России в январе-феврале подскочили более чем на четверть в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
«
"Объем продаж таблеток от аллергии в январе-феврале 2026 года вырос на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки составил 1189 рублей, что на 19% дороже, чем в январе-феврале 2025 года. Средняя цена продажи геля против аллергии осталась на уровне прошлого года и составила 394 рубля. При этом объем продаж вырос на 15%", - показал анализ.
Такая тенденция может быть связана с желанием сделать некоторый запас лекарственных средств в домашних аптечках, учитывая достаточно длительный срок годности таблетированных форм, предположил в беседе с РИА Новости директор по работе с партнерами АО "Р-Фарм", заместитель лидера рабочей группы "Хелснет" НТИ Владимир Андрианов.
"К тому же синоптики прогнозируют раннюю весну в этом году, что означает, что основные аллергены, пыльца ветроопыляемых деревьев, могут появиться в воздухе раньше обычного. Не стоит исключать и тот факт, что у некоторых людей бывает аллергия на реагенты", - заключил он.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной
6 марта, 04:35
 
РоссияР-фармМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала