08:55 07.03.2026 (обновлено: 09:00 07.03.2026)
Синоптик рассказал о таянии снега в Москве
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Потепление в Москве ускорит процесс снеготаяния, к следующим выходным сугробы "сдуются" на 15 сантиметров на фоне потепления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что со вторника в столице вероятно наступление метеорологической весны, среднесуточная температура воздуха может держаться выше 0 градусов.
"Это (потепление - ред.) неминуемо ускорит процесс снеготаяния - сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ составляет 47 сантиметров, будут "сдуваться", и к следующим выходным снежный покров уменьшится на 15 сантиметров", - сказал Тишковец.
