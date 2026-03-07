Люди на ВДНХ в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказал о таянии снега в Москве

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Потепление в Москве ускорит процесс снеготаяния, к следующим выходным сугробы "сдуются" на 15 сантиметров на фоне потепления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что со вторника в столице вероятно наступление метеорологической весны, среднесуточная температура воздуха может держаться выше 0 градусов.