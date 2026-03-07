Рейтинг@Mail.ru
Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает вопросы возвращения россиян - РИА Новости, 07.03.2026
15:00 07.03.2026 (обновлено: 15:11 07.03.2026)
Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает вопросы возвращения россиян
Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает вопросы возвращения россиян
Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает с авиаперевозчиками вопросы возвращения россиян с острова в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 07.03.2026
россия, шри-ланка, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Шри-Ланка, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает вопросы возвращения россиян

Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает с авиаперевозчиками вопросы возвращения россиян с острова в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Михаил Рогов.
Ранее посольство России в Шри-Ланке сообщило агентству, что ежедневно получает более 100 обращений от граждан РФ, которые не могут покинуть остров из-за ограничений на использование воздушного пространства в странах Ближнего Востока.
"Посольство России в Шри-Ланке отслеживает поступающие обращения граждан и прорабатывает ситуации. Находясь в контакте с туристическими компаниями и авиаперевозчиками, дипмиссия предпринимает усилия для поиска возможных решений, связанных с организацией их возвращения на Родину", - сказал Рогов.
Он добавил, что информация о возможных вариантах будет доводиться до граждан дополнительно по мере поступления обновлений.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Стоимость билета из Шри-Ланки в Москву подскочила до полумиллиона рублей
Стоимость билета из Шри-Ланки в Москву подскочила до полумиллиона рублей
РоссияШри-ЛанкаБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
