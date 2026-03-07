https://ria.ru/20260307/posolstvo-2079226776.html
Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает вопросы возвращения россиян
2026-03-07T15:00:00+03:00
россия
шри-ланка
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает вопросы возвращения россиян
Посольство на Шри-Ланке прорабатывает с авиаперевозчиками возвращение россиян
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает с авиаперевозчиками вопросы возвращения россиян с острова в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Михаил Рогов.
Ранее посольство России
в Шри-Ланке
сообщило агентству, что ежедневно получает более 100 обращений от граждан РФ, которые не могут покинуть остров из-за ограничений на использование воздушного пространства в странах Ближнего Востока
.
"Посольство России в Шри-Ланке отслеживает поступающие обращения граждан и прорабатывает ситуации. Находясь в контакте с туристическими компаниями и авиаперевозчиками, дипмиссия предпринимает усилия для поиска возможных решений, связанных с организацией их возвращения на Родину", - сказал Рогов.
Он добавил, что информация о возможных вариантах будет доводиться до граждан дополнительно по мере поступления обновлений.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.