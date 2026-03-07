Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает вопросы возвращения россиян

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке прорабатывает с авиаперевозчиками вопросы возвращения россиян с острова в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Михаил Рогов.

Ранее посольство России Шри-Ланке сообщило агентству, что ежедневно получает более 100 обращений от граждан РФ, которые не могут покинуть остров из-за ограничений на использование воздушного пространства в странах Ближнего Востока

"Посольство России в Шри-Ланке отслеживает поступающие обращения граждан и прорабатывает ситуации. Находясь в контакте с туристическими компаниями и авиаперевозчиками, дипмиссия предпринимает усилия для поиска возможных решений, связанных с организацией их возвращения на Родину", - сказал Рогов.

Он добавил, что информация о возможных вариантах будет доводиться до граждан дополнительно по мере поступления обновлений.