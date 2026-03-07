Посол России в Италии прокомментировал бойкот Паралимпиады

ВЕРОНА, 7 мар – РИА Новости. Бойкот рядом стран церемонии открытия Паралимпиады стал попыткой привнести в праздник солидарности чуждые политические элементы, в роли его инициаторов выступил киевский режим и его приспешники, заявил РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов.
"Это очередная попытка привнести в праздник солидарности и единения чуждые политические и конфронтационные элементы. Увы, и тут в роли закоперщиков выступает режим Зеленского и ряд его наиболее преданных сторонников из числа западных стран. Везде, где только можно, последователи Бандеры привносят хаос, ненависть, нацизм и русофобию, заставляют власти приютивших их стран подчиняться их требованиям и диктату", - сказал Парамонов.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпиаду, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польши и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
"Слава Богу, что в этот раз у итальянских властей хватило твёрдости не уступить этой клике и ее приспешникам на Апеннинах. Только очень обидно за украинских, польских, немецких, прибалтийских и других паралимпийцев, которых умышленно делают заложниками в чужой мерзкой игре", - заявил Парамонов, посетивший церемонию открытия Паралимпиады.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.