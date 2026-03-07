Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Италии прокомментировал бойкот Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
13:11 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/posol-2079215590.html
Посол России в Италии прокомментировал бойкот Паралимпиады
2026-03-07T13:11:00+03:00
2026-03-07T13:11:00+03:00
в мире, италия, россия, чехия, алексей парамонов, министерство молодежи и спорта украины, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
В мире, Италия, Россия, Чехия, Алексей Парамонов, Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Церемония открытия Паралимпиады - 2026
ВЕРОНА, 7 мар – РИА Новости. Бойкот рядом стран церемонии открытия Паралимпиады стал попыткой привнести в праздник солидарности чуждые политические элементы, в роли его инициаторов выступил киевский режим и его приспешники, заявил РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов.
"Это очередная попытка привнести в праздник солидарности и единения чуждые политические и конфронтационные элементы. Увы, и тут в роли закоперщиков выступает режим Зеленского и ряд его наиболее преданных сторонников из числа западных стран. Везде, где только можно, последователи Бандеры привносят хаос, ненависть, нацизм и русофобию, заставляют власти приютивших их стран подчиняться их требованиям и диктату", - сказал Парамонов.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпиаду, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польши и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
"Слава Богу, что в этот раз у итальянских властей хватило твёрдости не уступить этой клике и ее приспешникам на Апеннинах. Только очень обидно за украинских, польских, немецких, прибалтийских и других паралимпийцев, которых умышленно делают заложниками в чужой мерзкой игре", - заявил Парамонов, посетивший церемонию открытия Паралимпиады.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
Флаг Паралимпийского комитета России – паралимпийские игры в Пекине. - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за России
