Посол России в Италии прокомментировал бойкот Паралимпиады

ВЕРОНА, 7 мар – РИА Новости. Бойкот рядом стран церемонии открытия Паралимпиады стал попыткой привнести в праздник солидарности чуждые политические элементы, в роли его инициаторов выступил киевский режим и его приспешники, заявил РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов.

"Слава Богу, что в этот раз у итальянских властей хватило твёрдости не уступить этой клике и ее приспешникам на Апеннинах. Только очень обидно за украинских, польских, немецких, прибалтийских и других паралимпийцев, которых умышленно делают заложниками в чужой мерзкой игре", - заявил Парамонов, посетивший церемонию открытия Паралимпиады.