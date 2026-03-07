Первому замглавы администрации Пятигорска грозит до десяти лет тюрьмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Задержанной по подозрению в превышении должностных полномочий первому замглавы администрации Пятигорска Ставропольского края грозит до десяти лет лишения свободы.

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.