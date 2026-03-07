Рейтинг@Mail.ru
Первому замглавы администрации Пятигорска грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 07.03.2026
16:24 07.03.2026
Первому замглавы администрации Пятигорска грозит до десяти лет тюрьмы
Первому замглавы администрации Пятигорска грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 07.03.2026
Первому замглавы администрации Пятигорска грозит до десяти лет тюрьмы
Задержанной по подозрению в превышении должностных полномочий первому замглавы администрации Пятигорска Ставропольского края грозит до десяти лет лишения... РИА Новости, 07.03.2026
происшествия, пятигорск, россия, кисловодск
Происшествия, Пятигорск, Россия, Кисловодск
Первому замглавы администрации Пятигорска грозит до десяти лет тюрьмы

РИА Новости: первому замглавы администрации Пятигорска грозит до 10 лет тюрьмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Задержанной по подозрению в превышении должностных полномочий первому замглавы администрации Пятигорска Ставропольского края грозит до десяти лет лишения свободы.
Речь идет о Светлане Марченко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В субботу ГУМВД России по СКФО сообщило о задержании первого заместителя главы администрации Пятигорска. В отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункты "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ).
Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По данным следствия, в 2020 году на посту замглавы Кисловодска она обеспечила победу коммерческой организации в аукционе по муниципальному контракту по реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в Кисловодске. Ущерб превысил 117 миллионов рублей, считают правоохранители.
