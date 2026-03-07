Издательство "Эксмо" назвало самых популярных в России писательниц

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ася Лавринович, Лия Арден и Дарья Донцова возглавили список самых востребованных писательниц в 2025 году в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо".

Автор бестселлеров в жанре Young-Adult Ася Лавринович возглавила пятерку лидеров среди писательниц: суммарный тираж проданных книг в 2025 году превысил 340 тысяч экземпляров.

На втором месте оказалась Лия Арден - российский автор популярных фэнтези-романов, среди которых цикл "Смерть и Тень" и роман "Невеста Ноября", в основе которого лежат славянские поверья и легенды.

Третьей оказалась Дарья Донцова - одна из самых издаваемых авторов России , в библиографии которой порядка 300 детективных романов. Ранее генеральный директор издательства " Эксмо " Евгений Капьев сообщал о намерении переиздать лучшие произведения Донцовой в новом красивом оформлении в 2026 году.

Феномен в мире психологической литературы Ольга Примаченко заняла почетное четвертое место: в 2025 году было продано суммарно порядка 280 тысяч экземпляров ее книг. Кроме того, 5 марта в прокат вышел фильм по мотивам написанного ею нон-фикшн-бестселлера "К себе нежно": "Эксмо" проинвестировало 50% от общего бюджета картины.