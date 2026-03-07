https://ria.ru/20260307/pisatelnitsy-2079180954.html
Издательство "Эксмо" назвало самых популярных в России писательниц
Ася Лавринович, Лия Арден и Дарья Донцова возглавили список самых востребованных писательниц в 2025 году в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
Издательство "Эксмо" назвало самых популярных в России писательниц
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ася Лавринович, Лия Арден и Дарья Донцова возглавили список самых востребованных писательниц в 2025 году в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо".
Автор бестселлеров в жанре Young-Adult Ася Лавринович возглавила пятерку лидеров среди писательниц: суммарный тираж проданных книг в 2025 году превысил 340 тысяч экземпляров.
На втором месте оказалась Лия Арден - российский автор популярных фэнтези-романов, среди которых цикл "Смерть и Тень" и роман "Невеста Ноября", в основе которого лежат славянские поверья и легенды.
Третьей оказалась Дарья Донцова
- одна из самых издаваемых авторов России
, в библиографии которой порядка 300 детективных романов. Ранее генеральный директор издательства "Эксмо
" Евгений Капьев сообщал о намерении переиздать лучшие произведения Донцовой в новом красивом оформлении в 2026 году.
Феномен в мире психологической литературы Ольга Примаченко заняла почетное четвертое место: в 2025 году было продано суммарно порядка 280 тысяч экземпляров ее книг. Кроме того, 5 марта в прокат вышел фильм по мотивам написанного ею нон-фикшн-бестселлера "К себе нежно": "Эксмо" проинвестировало 50% от общего бюджета картины.
Топ-5 замыкает английская писательница Мария Корелли, чей роман "Скорбь Сатаны", впервые опубликованный в 1895 году, стал самой продаваемой книгой 2025 года в сегменте классической литературы. Корелли стала единственным иностранным автором в пятерке самых популярных у россиян писательниц.