08:17 07.03.2026 (обновлено: 12:17 07.03.2026)
Издательство "Эксмо" назвало самых популярных в России писательниц
Издательство "Эксмо" назвало самых популярных в России писательниц

Лавринович, Арден и Донцова стали самыми востребованными писательницами в России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКнижная ярмарка в Москве
Книжная ярмарка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Книжная ярмарка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ася Лавринович, Лия Арден и Дарья Донцова возглавили список самых востребованных писательниц в 2025 году в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо".
Автор бестселлеров в жанре Young-Adult Ася Лавринович возглавила пятерку лидеров среди писательниц: суммарный тираж проданных книг в 2025 году превысил 340 тысяч экземпляров.
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Названа самая популярная у россиянок книга
6 марта, 09:49
На втором месте оказалась Лия Арден - российский автор популярных фэнтези-романов, среди которых цикл "Смерть и Тень" и роман "Невеста Ноября", в основе которого лежат славянские поверья и легенды.
Третьей оказалась Дарья Донцова - одна из самых издаваемых авторов России, в библиографии которой порядка 300 детективных романов. Ранее генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев сообщал о намерении переиздать лучшие произведения Донцовой в новом красивом оформлении в 2026 году.
Феномен в мире психологической литературы Ольга Примаченко заняла почетное четвертое место: в 2025 году было продано суммарно порядка 280 тысяч экземпляров ее книг. Кроме того, 5 марта в прокат вышел фильм по мотивам написанного ею нон-фикшн-бестселлера "К себе нежно": "Эксмо" проинвестировало 50% от общего бюджета картины.
Топ-5 замыкает английская писательница Мария Корелли, чей роман "Скорбь Сатаны", впервые опубликованный в 1895 году, стал самой продаваемой книгой 2025 года в сегменте классической литературы. Корелли стала единственным иностранным автором в пятерке самых популярных у россиян писательниц.
Девушка читает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Глава издательства заявил о росте популярности русской культуры у молодежи
2 марта, 13:40
 
