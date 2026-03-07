Рейтинг@Mail.ru
19:08 07.03.2026 (обновлено: 19:25 07.03.2026)
Ворончихина за неделю до Паралимпиады не знала, будет ли выступать
Ворончихина за неделю до Паралимпиады не знала, будет ли выступать
Ворончихина за неделю до Паралимпиады не знала, будет ли выступать

Ворончихина заявила, что за неделю до Игр не знала, будет ли выступать

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 7 мар – РИА Новости. Горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая первую медаль для сборной РФ на Паралимпиаде, заявила РИА Новости, что за неделю до Игр не была уверена в своем участии в соревнованиях.
Ворончихина в субботу показала третий результат в скоростном спуске, спортсменка выступает в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Ее медаль стала первой для россиян на соревнованиях.
«
"Конечно, могло быть все, что угодно, потому что мы даже за две недели приехали и мы даже не знали, что будем выступать. Считаем, что приехали ва-банк: тренироваться, чтобы адаптироваться лучше. Буквально за неделю, наверное, узнали о том что мы будем выступать", - сказала россиянка в ответ на вопрос о том, отразился ли на подготовке к соревнованиям поздний допуск российской сборной.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР. В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян.
Шишкарев выразил гордость от выступления россиян под флагом на Паралимпиаде
Вчера, 17:50
 
