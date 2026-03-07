Ворончихина за неделю до Паралимпиады не знала, будет ли выступать

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 7 мар – РИА Новости. Горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая первую медаль для сборной РФ на Паралимпиаде, заявила РИА Новости, что за неделю до Игр не была уверена в своем участии в соревнованиях.
Ворончихина в субботу показала третий результат в скоростном спуске, спортсменка выступает в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Ее медаль стала первой для россиян на соревнованиях.
"Конечно, могло быть все, что угодно, потому что мы даже за две недели приехали и мы даже не знали, что будем выступать. Считаем, что приехали ва-банк: тренироваться, чтобы адаптироваться лучше. Буквально за неделю, наверное, узнали о том что мы будем выступать", - сказала россиянка в ответ на вопрос о том, отразился ли на подготовке к соревнованиям поздний допуск российской сборной.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР. В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян.