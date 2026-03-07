Рейтинг@Mail.ru
Первые медали России на Паралимпиаде: как мир покончил с глупостью
19:04 07.03.2026 (обновлено: 20:39 07.03.2026)
Первые медали России на Паралимпиаде: как мир покончил с глупостью
Первые медали России на Паралимпиаде: как мир покончил с глупостью - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Первые медали России на Паралимпиаде: как мир покончил с глупостью
В первый день Паралимпийских игр горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев принесли сборной России бронзовые медали, чем вызывали восторг у иностранных... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
спорт, паралимпийские игры, алексей бугаев
Спорт, Паралимпийские игры, Алексей Бугаев, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
Первые медали России на Паралимпиаде: как мир покончил с глупостью

Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Корреспондент РИА Новости Спорт
В первый день Паралимпийских игр горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев принесли сборной России бронзовые медали, чем вызывали восторг у иностранных болельщиков. РИА Новости Спорт рассказывает, как прошел старт соревнований в Италии.

"Обращались с просьбой продать форму сборной России"

Дорога из Вероны до Кортина-д’Ампеццо занимает больше трех часов на машине. Более 250 км между городами усложняются горными виражами и серпантинами, но это не остановило поток машин, которые с самого утра начали стягиваться к горнолыжному центру "Тофане". Этот склон выделяется как очень скоростной и подходящий для стартов самого высокого уровня. В 1956 году здесь уже проходили соревнования по горнолыжному спорту на Олимпийских играх. Но опыт проведения подобных турниров все же не избавил организаторов от проблем - места для аккредитованных лиц закончились на парковке уже за час до соревнований. Машины оставляли на отведенных местах у частных отелей и возвращались ко входу пешком.
Несмотря на подобные сложности, трибуны были заполнены почти полностью. Разноцветные флаги развевались в руках веселых болельщиков, которые зажигательно танцевали под диджейские сеты. Без российского флага также не обошлось. На трибуны его принесли представители делегации во главе с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Их можно было узнать мгновенно по ярким красным курткам с золотыми узорами, выделяющим их среди остальных.
«

"Фантастическая, яркая форма. Вчера посмотрел на другие команды (на церемонии открытия) - у нас самая красивая. Дизайнерам Bosco удалось подготовить фартовую, успешную форму. Уже подходили, предлагали меняться - когда закончатся Игры, подарите, продайте. Но, конечно, никому не отдам", - рассказал Рожков.

Иностранцы в восторге от россиянки

Форма действительно оказалась удачливой для нашей сборной. Варвара Ворончихина первой из российских атлетов стартовала на Паралимпийских играх. Она сумела пройти трассу за 1 минуту 24,47 секунды, отстав от победительницы турнира шведки Эббы Оршё на 2,47 секунды. После церемонии награждения Варвара появилась на трибунах, ее мгновенно окружили многочисленные иностранные болельщики. Кто-то просил автограф, кто-то - фото, но все вокруг поздравляли с завоеванной медалью.
«
"Она выступила просто потрясающе. Она заняла третье место, и, честно говоря, несмотря ни на что, отлично справилась, потому что это еще и очень сложный спуск. Я не ожидал, что получится так здорово, очень рад за нее", - заявил нидерландский болельщик Лэнс, который подбежал к горнолыжнице одним из первых.
Как рассказал Рожков, переживания, как примут представителей сборной России, оставались вплоть до начала церемонии Игр. Но Парад наций и первые соревнования показывают - все волнения были зря. Болельщики рады участию спортсменов из всех стран. Ощущение главы ПКР во время церемонии открытия Паралимпиады в Италии, что все были счастливы от появления сборной России с национальной символикой, было верным.
Сама Варвара признается, что до конца не осознает, что первая медаль уже завоевана. Тренировки давались непросто, сложно было привыкнуть к снегу, появилось психологическое напряжение, но расчет сработал. Ранний приезд - спортсмены находятся в Италии с середины февраля - дал время для адаптации.
«

"На самом деле, безумно рада. Возможно, еще не осознала, но это моя первая медаль. Сегодня собралась и показала, на что способна. Непривычно то, что ты уже можешь не думать о том, что у тебя где-то символика наклеена и за это будут какие-то проблемы или санкции. Действительно, испытываешь гордость, это очень приятно! И то, что на трибунах наш флаг висит, и на открытии", - поделилась эмоциями спортсменка.

"Ждем, когда гимн России прозвучит на арене"

Первая медаль очень важна не только для последующего настроя атлета, но и для остальной сборной. Возможно, именно достижение Ворончихиной придало трехкратному чемпиону Паралимпиады Алексею Бугаеву еще большей уверенности. Хотя он и дебютировал на Играх еще в 2014 году.
Как признался спортсмен, в этот раз он выходил на старт не в статусе лидера - после первых двух тренировок понял: уровень конкуренции вырос и бороться за первые два места практически нереально. Итог - у сборной России вновь бронза, отставание от лидера - 1,39 секунды. Но Бугаев верит, что гимн России еще прозвучит на Паралимпийских играх.
«
"Рад, что снова могу представлять свою страну. Наслаждался, кайфовал. У нас самая красивая форма была на открытии. Приятно, когда тебя ни в чем не обвиняют, не ограничивают, не заставляют скрываться, как было в Корее. Глупость просто! Рады, что можем на общих основаниях выступать и приносить медали. А еще лучше, чтобы играл гимн", - заявил журналистам Бугаев.
8 марта российские спортсмены примут участие в соревнованиях по сноуборду. Возможно, предсказание Бугаева сработает уже завтра и гимн России прозвучит на олимпийской арене.
 
