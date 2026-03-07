Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация поддерживала атлетов на Паралимпиаде с флагом страны
16:20 07.03.2026 (обновлено: 16:33 07.03.2026)
Российская делегация поддерживала атлетов на Паралимпиаде с флагом страны
Российская делегация во главе с президентом Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлом Рожковым поддерживала атлетов на Играх с флагом страны на трибуне,... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, алексей бугаев, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Алексей Бугаев, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Российская делегация поддерживает атлетов на Паралимпиаде с флагом страны на трибуне
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская делегация во главе с президентом Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлом Рожковым поддерживала атлетов на Играх с флагом страны на трибуне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В субботу горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев принесли сборной России первые медали на Паралимпиаде в Италии. Оба спортсмена завоевали бронзовые награды в скоростном спуске, они выступают в классе LW6/8-2 (поражение части руки).
Российская делегация, среди которой были Рожков и атташе Екатерина Пронина, находилась на трибуне с флагом страны.
Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах ПКР. В Играх принимают участие шесть россиян.
Итальянские зрители взяли автограф у российской медалистки на Паралимпиаде
