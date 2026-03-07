https://ria.ru/20260307/paralimpiada-2079220872.html
Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр
Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что во время церемонии открытия Паралимпиады в Италии у него сложилось ощущение, что все РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T14:15:00+03:00
2026-03-07T14:15:00+03:00
2026-03-07T14:20:00+03:00
спорт
италия
россия
верона
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079146233_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_9571a60cc085e63126bbc2e7a4ccff30.jpg
https://ria.ru/20260307/dizajnery-2079219338.html
италия
россия
верона
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079146233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2851872d1d9149a5e94facf1ea7747d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, россия, верона, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Верона, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр
Рожков: было ощущение, что все счастливы от появления сборной РФ на Паралимпиаде
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что во время церемонии открытия Паралимпиады в Италии у него сложилось ощущение, что все были счастливы от появления сборной России с национальной символикой.
Церемония открытия Паралимпиады состоялась 6 марта в античном амфитеатре "Арена-ди-Верона". В ней приняла участие российская делегация, она вышла на парад спортсменов под национальным флагом.
«
"Много было сообщений о проходе представителей нашей делегации на церемонии открытия. Были первые волнения, когда мы вышли с места ожидания. Там закрепляются волонтеры с флагом, это всегда сопровождалось бурными одобрительными аплодисментами, выкриками. Было волнение, какая реакция будет от итальянской общественности. Это лакмусовая бумажка для дальнейшего участия нашей команды в Играх. Мне показалось, что был небольшой вакуум, который казался вечностью, время замерло, никакой реакции нет. И сразу после этого (услышал) одобрительные хлопки. После того, как увидел реакцию жителей Италии
, Вероны
на наш флаг, дальше было меньше волнения", - заявил Рожков
журналистам.
"Мы стояли недолго, минут 20-30, прошло столько русскоговорящих людей, все с добрыми словами, у всех огромное желание с нашей делегацией сфотографироваться. Ощущение было, что все счастливы от того, что наша команда появилась", - добавил Рожков.
Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР. В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян.