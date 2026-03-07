Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что во время церемонии открытия Паралимпиады в Италии у него сложилось ощущение, что все были счастливы от появления сборной России с национальной символикой.

Церемония открытия Паралимпиады состоялась 6 марта в античном амфитеатре "Арена-ди-Верона". В ней приняла участие российская делегация, она вышла на парад спортсменов под национальным флагом.

« "Много было сообщений о проходе представителей нашей делегации на церемонии открытия. Были первые волнения, когда мы вышли с места ожидания. Там закрепляются волонтеры с флагом, это всегда сопровождалось бурными одобрительными аплодисментами, выкриками. Было волнение, какая реакция будет от итальянской общественности. Это лакмусовая бумажка для дальнейшего участия нашей команды в Играх. Мне показалось, что был небольшой вакуум, который казался вечностью, время замерло, никакой реакции нет. И сразу после этого (услышал) одобрительные хлопки. После того, как увидел реакцию жителей Италии Вероны на наш флаг, дальше было меньше волнения", - заявил Рожков журналистам.

"Мы стояли недолго, минут 20-30, прошло столько русскоговорящих людей, все с добрыми словами, у всех огромное желание с нашей делегацией сфотографироваться. Ощущение было, что все счастливы от того, что наша команда появилась", - добавил Рожков.