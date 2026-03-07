Рейтинг@Mail.ru
Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр
14:15 07.03.2026 (обновлено: 14:20 07.03.2026)
Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что во время церемонии открытия Паралимпиады в Италии у него сложилось ощущение, что все РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Спорт, Италия, Россия, Верона, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Верона, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что во время церемонии открытия Паралимпиады в Италии у него сложилось ощущение, что все были счастливы от появления сборной России с национальной символикой.
Церемония открытия Паралимпиады состоялась 6 марта в античном амфитеатре "Арена-ди-Верона". В ней приняла участие российская делегация, она вышла на парад спортсменов под национальным флагом.
«
"Много было сообщений о проходе представителей нашей делегации на церемонии открытия. Были первые волнения, когда мы вышли с места ожидания. Там закрепляются волонтеры с флагом, это всегда сопровождалось бурными одобрительными аплодисментами, выкриками. Было волнение, какая реакция будет от итальянской общественности. Это лакмусовая бумажка для дальнейшего участия нашей команды в Играх. Мне показалось, что был небольшой вакуум, который казался вечностью, время замерло, никакой реакции нет. И сразу после этого (услышал) одобрительные хлопки. После того, как увидел реакцию жителей Италии, Вероны на наш флаг, дальше было меньше волнения", - заявил Рожков журналистам.
"Мы стояли недолго, минут 20-30, прошло столько русскоговорящих людей, все с добрыми словами, у всех огромное желание с нашей делегацией сфотографироваться. Ощущение было, что все счастливы от того, что наша команда появилась", - добавил Рожков.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР. В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Предлагали меняться": глава ПКР оценил форму сборной на Паралимпиаде
Вчера, 13:56
 
