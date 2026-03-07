Нападение США на Иран вряд ли приведет к свержению элиты страны, пишут СМИ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Национальный совет по разведке США незадолго до начала военной операции США и Израиля против Ирана в секретном отчете заявил, что даже полномасштабное нападение Вашингтона на Иран вряд ли приведет к свержению военной и духовной элиты страны, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием отчета.
По данным издания, в отчете, работа над которым была завершена примерно за неделю до того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, были изложены сценарии преемственности власти, вытекающие либо из целенаправленной кампании против иранских лидеров, либо из более широкого нападения на руководство и государственные институты страны.
"В обоих случаях разведка пришла к выводу, что иранская духовная и военная элита отреагирует на убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, следуя протоколам, призванным сохранить преемственность власти", - говорится в материале.
При этом возможность захвата власти иранской оппозицией в отчете была названа "маловероятной", отметили источники.
По информации газеты, в рамках отчета не изучались другие возможные сценарии военной операции США, например, отправка сухопутных войск в Иран или вооружение этнических курдов в целях разжечь восстание.
Действующие и бывшие чиновники США заявили газете, что на данный момент не видят значительных разногласий в правительстве или силовых структурах, которые могли бы привести к установлению нового режима.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.