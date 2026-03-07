Нападение США на Иран вряд ли приведет к свержению элиты страны, пишут СМИ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Национальный совет по разведке США незадолго до начала военной операции США и Израиля против Ирана в секретном отчете заявил, что даже полномасштабное нападение Вашингтона на Иран вряд ли приведет к свержению военной и духовной элиты страны, пишет газета Национальный совет по разведке США незадолго до начала военной операции США и Израиля против Ирана в секретном отчете заявил, что даже полномасштабное нападение Вашингтона на Иран вряд ли приведет к свержению военной и духовной элиты страны, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием отчета.

По данным издания, в отчете, работа над которым была завершена примерно за неделю до того, как 28 февраля США Израиль начали военную операцию против Ирана , были изложены сценарии преемственности власти, вытекающие либо из целенаправленной кампании против иранских лидеров, либо из более широкого нападения на руководство и государственные институты страны.

"В обоих случаях разведка пришла к выводу, что иранская духовная и военная элита отреагирует на убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи , следуя протоколам, призванным сохранить преемственность власти", - говорится в материале.

При этом возможность захвата власти иранской оппозицией в отчете была названа "маловероятной", отметили источники.

По информации газеты, в рамках отчета не изучались другие возможные сценарии военной операции США, например, отправка сухопутных войск в Иран или вооружение этнических курдов в целях разжечь восстание.

Действующие и бывшие чиновники США заявили газете, что на данный момент не видят значительных разногласий в правительстве или силовых структурах, которые могли бы привести к установлению нового режима.