Офицер ВМС оценил потери бразильских наемников ВСУ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ, погибли к настоящему времени, высказал оценку в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

В разговоре с агентством в ноябре собеседник отмечал, что число бразильских участников конфликта на Украине превысило 500 человек. Число погибших бразильцев в рядах ВСУ Фариназу тогда оценил в 45-50 человек.