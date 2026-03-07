Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВМС оценил потери бразильских наемников ВСУ - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 07.03.2026 (обновлено: 12:09 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/naemniki-2079178302.html
Офицер ВМС оценил потери бразильских наемников ВСУ
Офицер ВМС оценил потери бразильских наемников ВСУ - РИА Новости, 07.03.2026
Офицер ВМС оценил потери бразильских наемников ВСУ
Порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ, погибли к настоящему времени, высказал оценку в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T07:40:00+03:00
2026-03-07T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бразилия
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:648:2489:2048_1920x0_80_0_0_e7658643bbb97746fce4c5222620b92c.jpg
https://ria.ru/20260307/spetsoperatsiya-2079173098.html
https://ria.ru/20260303/brigada-2078101833.html
украина
бразилия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бразилия, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бразилия, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Офицер ВМС оценил потери бразильских наемников ВСУ

РИА Новости: число погибших бразильских наемников ВСУ достигло 60-70

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ, погибли к настоящему времени, высказал оценку в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
В разговоре с агентством в ноябре собеседник отмечал, что число бразильских участников конфликта на Украине превысило 500 человек. Число погибших бразильцев в рядах ВСУ Фариназу тогда оценил в 45-50 человек.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Разбитая группировкой "Днепр" бригада ВСУ пытается усилиться наемниками
Вчера, 05:51
"Люди и даже власти начинают осознавать факты. Из 500 бразильцев, отправившихся на Украину, уже 60-70 погибли", - сказал он РИА Новости.
Собеседник добавил, что процесс набора граждан Бразилии в ВСУ сопровождается коррупционными схемами, а рекруты оказываются обманутыми.
"Были и случаи убийства бразильцев бразильцами (на Украине - ред.)", - добавил Фариназу.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Наемники "Специальной латинской бригады" понесли большие потери на Украине
3 марта, 09:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБразилияКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала