МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Бразильский наемник-трансвестит из ВСУ ликвидирован под Купянском, он приехал на Украину из Франции, где, вероятно, испытывал финансовые трудности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе Ковшаровки (Купянское направление) ликвидирована очередная группа иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ в составе 13-й бригады "Хартия". Среди уничтоженных - бразильский "транс" Эллионай Баррос Риос, известная под псевдонимом Летисия Риос", - сообщил собеседник агентства.
По его данным, Риос уроженец города Мату-Гросу, последнее время проживал в Рио-Верде (Гояс). Переехал на Украину из Франции, где, предположительно, столкнулся с финансовыми проблемами. Риос идентифицировал себя как женщина (трансвестит). Он прошел двухмесячную подготовку и был отправлен под Купянск, где бригада "Хартия" несет тяжелые потери. Причиной отправки на опасный участок в Ковшаровке стала утечка данных о расположении наемников.
"Летисия опубликовала в соцсетях геолокацию убежища в Харькове. Вскоре по координатам был нанесен удар дронами "Шахед". Такие "сливы" данных в ВСУ обычно не прощают: провинившихся отправляют на самые опасные участки", - добавил собеседник.
2 ноября 2025, 06:32