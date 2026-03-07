Рейтинг@Mail.ru
Под Купянском ликвидировали бразильского наемника-трансвестита - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/naemnik-2079243578.html
Под Купянском ликвидировали бразильского наемника-трансвестита
Под Купянском ликвидировали бразильского наемника-трансвестита - РИА Новости, 07.03.2026
Под Купянском ликвидировали бразильского наемника-трансвестита
Бразильский наемник-трансвестит из ВСУ ликвидирован под Купянском, он приехал на Украину из Франции, где, вероятно, испытывал финансовые трудности, сообщили РИА РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:53:00+03:00
2026-03-07T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
харьков
вооруженные силы украины
бразилия
наемники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20251102/naemniki-2052465825.html
украина
франция
харьков
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, харьков, вооруженные силы украины, бразилия, наемники
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Харьков, Вооруженные силы Украины, Бразилия, Наемники
Под Купянском ликвидировали бразильского наемника-трансвестита

РИА Новости: под Купянском ликвидирован бразильский наемник-трансвестит из ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Бразильский наемник-трансвестит из ВСУ ликвидирован под Купянском, он приехал на Украину из Франции, где, вероятно, испытывал финансовые трудности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"В районе Ковшаровки (Купянское направление) ликвидирована очередная группа иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ в составе 13-й бригады "Хартия". Среди уничтоженных - бразильский "транс" Эллионай Баррос Риос, известная под псевдонимом Летисия Риос", - сообщил собеседник агентства.
По его данным, Риос уроженец города Мату-Гросу, последнее время проживал в Рио-Верде (Гояс). Переехал на Украину из Франции, где, предположительно, столкнулся с финансовыми проблемами. Риос идентифицировал себя как женщина (трансвестит). Он прошел двухмесячную подготовку и был отправлен под Купянск, где бригада "Хартия" несет тяжелые потери. Причиной отправки на опасный участок в Ковшаровке стала утечка данных о расположении наемников.
"Летисия опубликовала в соцсетях геолокацию убежища в Харькове. Вскоре по координатам был нанесен удар дронами "Шахед". Такие "сливы" данных в ВСУ обычно не прощают: провинившихся отправляют на самые опасные участки", - добавил собеседник.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Сумской области ликвидировали наемников из Аргентины и Колумбии
2 ноября 2025, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияХарьковВооруженные силы УкраиныБразилияНаемники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала