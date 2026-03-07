Раскрыта новая схема мошенников с путевками в детские лагеря

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники начали раздавать путевки в детские лагеря на весенние каникулы, после сбора денег страница удаляется, а связь с "организаторами" прерывается, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Целевая группа этих мошеннических схем - это родители школьников, планирующие досуг детей на весенние каникулы. Схема актуальна для марта, поскольку у школьников в этом период весенние каникулы, поэтому родители активно ищут варианты для отдыха своих детей.

"Описание схемы: играя на желании родителей занять ребенка на каникулах и страхе, что "все места разберут", мошенники создают сайты-однодневки и сообщества в соцсетях, предлагающие путевки в детские лагеря, запись на интересные мастер-классы или в новые кружки", - рассказали в "Мошеловке".

"Для бронирования места требуется 100% предоплата. После сбора денег страница удаляется, а связь с "организаторами" прерывается", - предупредили там.

В "Мошеловке" советуют искать лагеря и кружки через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Там также рекомендуют оплачивать путевки и занятия через официальные расчетные счета, а не переводом частному лицу.