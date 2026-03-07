Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала самые популярные мошеннические схемы к 8 марта
04:16 07.03.2026
Эксперт назвала самые популярные мошеннические схемы к 8 марта
Эксперт назвала самые популярные мошеннические схемы к 8 марта
2026-03-07T04:16:00+03:00
2026-03-07T04:16:00+03:00
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
Эксперт назвала самые популярные мошеннические схемы к 8 марта

РИА Новости: мошенники обманывают на 8 марта через фишинг открытками

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самыми популярными мошенническими схемами к 8 марта стали звонки от якобы курьеров доставки цветов, фишинг через поздравительные открытки и обман на площадках знакомств, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
"Накануне 8 марта есть традиционные схемы обмана, возникающие каждый год. Среди них: ложная доставка цветов (через интернет заказывается букет цветов, производится оплата, однако цветы по заказу не привозят), звонки от курьеров "доставки цветов" с просьбой сообщить код из смс", - сказала она.
Также, по словам эксперта, популярными схемами обмана являются создание поддельных сайтов по продаже подарков и фишинг через поздравительные открытки, когда в соцсетях и мессенджерах распространяются ссылки на "красивые открытки с музыкой" или "интерактивные поздравления".
"Кроме того, пользователи сообщают об активизации обмана по схеме "антикино": мошенники на площадках знакомств входят в доверие к жертве, предлагают встретиться и присылают ссылку для покупки билета в несуществующие театры, кино или бронирование столика в выдуманном ресторане", - отметила Храпунова.
Эксперт подчеркнула, что важно помнить, что курьеры никогда не просят предоплату за доставку, не просят код из смс в дистанционном режиме. Более того, она напомнила, что нельзя переходить по ссылкам от неизвестных контактов и открывать открытки, которые скрыты от предварительного просмотра.
