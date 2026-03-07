Рейтинг@Mail.ru
03:32 07.03.2026 (обновлено: 11:52 07.03.2026)
Мошенники перед 8 Марта обманывают россиян с покупками подарков
россия, международный женский день
Россия, Международный женский день
Мошенники перед 8 Марта обманывают россиян с покупками подарков

РИА Новости: мошенники перед 8 Марта обманывают россиян с покупками подарков

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Подарочные коробки
Подарочные коробки - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подарочные коробки. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аферисты в преддверии 8 Марта крадут деньги у россиян с помощью "звонков от курьера", фишинговых сайтов, "подарков в социальных сетях", спама и фейковых подарочных кодов, сообщил РИА Новости архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников.
России Международный женский праздник 8 Марта является вторым по популярности праздником в стране. Этим фактором как раз пользуются киберпреступники, активизируя свои мошеннические схемы. В этом году нас ждет подборка следующих хорошо работающих схем: звонок от курьера, фишинговые сайты, подарки в мессенджерах и социальных сетях, спам с розыгрышами и скидочные коды", - рассказал он.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта
Вчера, 00:19
В одной из схем потенциальной жертве звонит аферист и сообщает, что для получения подарка нужно назвать специальный код. Таким способом он получает второй фактор аутентификации от мессенджеров, от "Госуслуг" и личные данные. Дальше на жертву оформляют кредиты или крадут учетную запись от мессенджеров.
Также пользователям не стоит доверять подаркам в мессенджерах и социальных сетях. Под видом электронных подарков со взломанного аккаунта друга или коллеги могут производить рассылки как вредоносного ПО, так и фишинговые ссылки на сторонние ресурсы.
Еще одна разновидность обмана - фишинговые сайты. Овчинников отмечает, что не следует доверять рекламе дешевых цветов или моментальной доставке. Когда жертва производит оплату на подобных сайтах, она лишается доступа к банковским счетам, а также ее номер вносится в базу мошенников, после чего начинаются звонки и смс.
Не следует доверять и переходить по ссылкам для получения скидочных кодов. Аферисты создают сайт, на котором есть фейковый скидочный код или сертификат для маркетплейсов. Пользователь посещает такой сайт и скачивает себе вредоносный неработающий скидочный сертификат, через который аферист крадет информацию и деньги со счетов.
Отдельную угрозу, по словам эксперта, представляет распространение спама с розыгрышами. Такая схема работает уже второе десятилетие, но люди по-прежнему попадаются на нее.
Розы - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Россиян предупредили о "сюрпризах" от мошенников к 8 марта
Вчера, 02:17
 
Заголовок открываемого материала