https://ria.ru/20260307/moshenniki-2079166122.html
Мошенники стали обманывать родственников пропавших бойцов СВО через TikTok
Мошенники стали обманывать родственников пропавших бойцов СВО через TikTok - РИА Новости, 07.03.2026
Мошенники стали обманывать родственников пропавших бойцов СВО через TikTok
Аферисты пытались обмануть родственницу без вести пропавшего участника СВО, связавшись с ней в TikTok с фейкового аккаунта Красного Креста, рассказали РИА... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:46:00+03:00
2026-03-07T02:46:00+03:00
2026-03-07T02:46:00+03:00
красный крест
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_89712c804ade9ad2e1617e7d200f94a5.jpg
https://ria.ru/20260306/moshenniki-2078833116.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d36ac836097e250c9b3daee74f5c9f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный крест, tiktok
Мошенники стали обманывать родственников пропавших бойцов СВО через TikTok
РИА Новости: аферисты обманывают родственников пропавших бойцов СВО через TikTok
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аферисты пытались обмануть родственницу без вести пропавшего участника СВО, связавшись с ней в TikTok с фейкового аккаунта Красного Креста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского Красного Креста (РКК).
"Совсем недавно был зафиксирован случай, когда неизвестный аккаунт с названием "Red Cross" связался с родственницей пропавшего военнослужащего через TikTok
, хотя она не публиковала информацию о своем близком на этой платформе. В ходе общения ей передали контакт якобы "волонтёра" в Telegram
, который уже в личной переписке сообщил имя и позывной разыскиваемого и предложил "помощь" в розыске, без подробностей", - рассказали в организации.
Женщина, заподозрив обман, связалась с официальными представителями Российского Красного Креста
, чтобы уточнить, действительно ли с ней связывался волонтер РКК.
"Такой сценарий особенно тревожен, потому что мошенники выходят на связь напрямую, и не все родственники будут спрашивать дополнительно. А такие аккаунты делают все возможное, чтобы вызвать доверие и вовлечь человека в дальнейшее общение", - добавили в пресс-службе.