Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали обманывать родственников пропавших бойцов СВО через TikTok - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/moshenniki-2079166122.html
Мошенники стали обманывать родственников пропавших бойцов СВО через TikTok
Мошенники стали обманывать родственников пропавших бойцов СВО через TikTok - РИА Новости, 07.03.2026
Мошенники стали обманывать родственников пропавших бойцов СВО через TikTok
Аферисты пытались обмануть родственницу без вести пропавшего участника СВО, связавшись с ней в TikTok с фейкового аккаунта Красного Креста, рассказали РИА... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:46:00+03:00
2026-03-07T02:46:00+03:00
красный крест
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_89712c804ade9ad2e1617e7d200f94a5.jpg
https://ria.ru/20260306/moshenniki-2078833116.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d36ac836097e250c9b3daee74f5c9f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красный крест, tiktok
Красный Крест, TikTok
Мошенники стали обманывать родственников пропавших бойцов СВО через TikTok

РИА Новости: аферисты обманывают родственников пропавших бойцов СВО через TikTok

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аферисты пытались обмануть родственницу без вести пропавшего участника СВО, связавшись с ней в TikTok с фейкового аккаунта Красного Креста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского Красного Креста (РКК).
"Совсем недавно был зафиксирован случай, когда неизвестный аккаунт с названием "Red Cross" связался с родственницей пропавшего военнослужащего через TikTok, хотя она не публиковала информацию о своем близком на этой платформе. В ходе общения ей передали контакт якобы "волонтёра" в Telegram, который уже в личной переписке сообщил имя и позывной разыскиваемого и предложил "помощь" в розыске, без подробностей", - рассказали в организации.
Женщина, заподозрив обман, связалась с официальными представителями Российского Красного Креста, чтобы уточнить, действительно ли с ней связывался волонтер РКК.
"Такой сценарий особенно тревожен, потому что мошенники выходят на связь напрямую, и не все родственники будут спрашивать дополнительно. А такие аккаунты делают все возможное, чтобы вызвать доверие и вовлечь человека в дальнейшее общение", - добавили в пресс-службе.
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Как телефонные мошенники мстят тем, кто не попался в их ловушку
6 марта, 17:28
 
Красный КрестTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала