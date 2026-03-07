Мошенники стали обманывать родственников пропавших бойцов СВО через TikTok

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аферисты пытались обмануть родственницу без вести пропавшего участника СВО, связавшись с ней в TikTok с фейкового аккаунта Красного Креста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского Красного Креста (РКК).

"Такой сценарий особенно тревожен, потому что мошенники выходят на связь напрямую, и не все родственники будут спрашивать дополнительно. А такие аккаунты делают все возможное, чтобы вызвать доверие и вовлечь человека в дальнейшее общение", - добавили в пресс-службе.