В ОАЭ сообщили о перехвате ракет и беспилотников со стороны Ирана
Системы ПВО ОАЭ в настоящее время перехватывают ракеты и беспилотники со стороны Ирана, заявило минобороны ОАЭ в соцсети Х. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:11:00+03:00
Минобороны ОАЭ заявило о перехвате ракет и беспилотников со стороны Ирана