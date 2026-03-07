Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ сообщили о перехвате ракет и беспилотников со стороны Ирана
09:11 07.03.2026 (обновлено: 09:13 07.03.2026)
В ОАЭ сообщили о перехвате ракет и беспилотников со стороны Ирана
Системы ПВО ОАЭ в настоящее время перехватывают ракеты и беспилотники со стороны Ирана, заявило минобороны ОАЭ в соцсети Х. РИА Новости, 07.03.2026
В ОАЭ сообщили о перехвате ракет и беспилотников со стороны Ирана

© AP Photo / Altaf QadriСамолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ. Архивное фото
ДУБАЙ, 7 мар - РИА Новости. Системы ПВО ОАЭ в настоящее время перехватывают ракеты и беспилотники со стороны Ирана, заявило минобороны ОАЭ в соцсети Х.
"В настоящее время системы ПВО ОАЭ реагируют на угрозы ракет и беспилотников со стороны Ирана", - говорится в заявлении.
Министерство обороны утверждает, что слышимые звуки являются результатом перехвата системами ПВО ракет и беспилотников.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи человек.
Атака дрона на аэропорт в Дубае - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Туристка в Дубае рассказала о взрывах и задержке рейсов в Москву
