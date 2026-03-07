БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европейский союз к большей самостоятельности в мировой политике, включая независимость от США, и активно использовать дипломатию для урегулирования конфликта вокруг Украины., пишет немецкое информагентство DPA.
"Европа должна больше, чем когда-либо, взять свою судьбу в собственные руки", - заявила Меркель, выступая на традиционном приёме Matthiae-Mahl в ратуше Гамбурга. Ее слова приводит DPA. Она призвала, чтобы Евросоюз говорил "единым голосом" и воспринимался в мире как самостоятельная политическая сила.
По ее словам, она еще в 2021 году считала, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным не должны быть оставлены только Соединенным Штатам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
