В посольстве Мексики рассказали о безопасности туристов на ЧМ-2026
В посольстве Мексики рассказали о безопасности туристов на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
В посольстве Мексики рассказали о безопасности туристов на ЧМ-2026
Безопасность иностранных туристов, планирующих посетить Мексику, где пройдет часть матчей чемпионата мира по футболу, полностью обеспечат, сообщили РИА Новости...
2026-03-07T06:29:00+03:00
2026-03-07T06:29:00+03:00
2026-03-07T08:39:00+03:00
мексика
мехико (штат)
москва
клаудия шейнбаум
мексика
мехико (штат)
москва
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Безопасность иностранных туристов, планирующих посетить Мексику, где пройдет часть матчей чемпионата мира по футболу, полностью обеспечат, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве в связи с беспорядками, возникшими после ликвидации лидера картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса.
Чемпионат мира
2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории турниром с участием 48 сборных, а также первым, который пройдет сразу в трех государствах: Мексике
, США
и Канаде
.
"Как заверила президент (Мексики) Клаудия Шейнбаум
... безопасность туристов, посещающих нашу страну, полностью гарантирована, в том числе во время предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в Мехико
, Гвадалахаре
и Монтеррее
, а также в других городах Северной Америки
, без какого-либо риска для мексиканских и иностранных зрителей", - рассказали агентству в дипмиссии.
Минобороны Мексики 22 февраля заявило о проведении операции по захвату главаря картеля, также известного как Эль Менчо, который, в итоге, скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.