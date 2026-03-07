В посольстве Мексики рассказали о безопасности туристов на ЧМ-2026

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Безопасность иностранных туристов, планирующих посетить Мексику, где пройдет часть матчей чемпионата мира по футболу, полностью обеспечат, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве в связи с беспорядками, возникшими после ликвидации лидера картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса.

Минобороны Мексики 22 февраля заявило о проведении операции по захвату главаря картеля, также известного как Эль Менчо, который, в итоге, скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.