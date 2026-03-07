Рейтинг@Mail.ru
В посольстве Мексики рассказали о безопасности туристов на ЧМ-2026
06:29 07.03.2026 (обновлено: 08:39 07.03.2026)
В посольстве Мексики рассказали о безопасности туристов на ЧМ-2026
В посольстве Мексики рассказали о безопасности туристов на ЧМ-2026
Безопасность иностранных туристов, планирующих посетить Мексику, где пройдет часть матчей чемпионата мира по футболу, полностью обеспечат, сообщили РИА Новости... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T06:29:00+03:00
2026-03-07T08:39:00+03:00
мексика, мехико (штат), москва, клаудия шейнбаум
Мексика, Мехико (штат), Москва, Клаудия Шейнбаум
В посольстве Мексики рассказали о безопасности туристов на ЧМ-2026

Посольство в Москве: безопасность туристов в Мексике полностью обеспечат

Болельщица сборной Мексики
Болельщица сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Болельщица сборной Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Безопасность иностранных туристов, планирующих посетить Мексику, где пройдет часть матчей чемпионата мира по футболу, полностью обеспечат, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве в связи с беспорядками, возникшими после ликвидации лидера картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории турниром с участием 48 сборных, а также первым, который пройдет сразу в трех государствах: Мексике, США и Канаде.
"Как заверила президент (Мексики) Клаудия Шейнбаум... безопасность туристов, посещающих нашу страну, полностью гарантирована, в том числе во время предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, а также в других городах Северной Америки, без какого-либо риска для мексиканских и иностранных зрителей", - рассказали агентству в дипмиссии.
Минобороны Мексики 22 февраля заявило о проведении операции по захвату главаря картеля, также известного как Эль Менчо, который, в итоге, скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Беспорядки в Мексике не повлияют на проведение ЧМ-2026, считает Колосков
