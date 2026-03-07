В Махачкале два человека пострадали при стрельбе во дворе жилого дома

«

"В полицию поступило сообщение из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух доставленных с ранениями, полученными в результате стрельбы. Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что во дворе многоквартирного дома по улице Юсупова неизвестные применили травматического оружие в отношении двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле", – говорится в сообщении.