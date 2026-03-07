Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале два человека пострадали при стрельбе во дворе жилого дома - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/mahachkala-2079216009.html
В Махачкале два человека пострадали при стрельбе во дворе жилого дома
В Махачкале два человека пострадали при стрельбе во дворе жилого дома - РИА Новости, 07.03.2026
В Махачкале два человека пострадали при стрельбе во дворе жилого дома
Два человека получили ранения в результате стрельбы из травматического оружия во дворе многоквартирного дома в Махачкале, нападавшие скрылись, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T13:13:00+03:00
2026-03-07T13:13:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20260307/shtraf-2079188216.html
махачкала
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале два человека пострадали при стрельбе во дворе жилого дома

Два человека пострадали при стрельбе во дворе многоквартирного дома в Махачкале

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 7 мар - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате стрельбы из травматического оружия во дворе многоквартирного дома в Махачкале, нападавшие скрылись, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
«

"В полицию поступило сообщение из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух доставленных с ранениями, полученными в результате стрельбы. Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что во дворе многоквартирного дома по улице Юсупова неизвестные применили травматического оружие в отношении двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле", – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили в одном из дворов по улице Гамзата Цадаса машину, на которой скрылись злоумышленники. Все участники инцидента установлены, принимаются меры по их задержанию, добавили в МВД региона.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Россиянина оштрафовали за картинку с пентаграммой в соцсети
Вчера, 09:32
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала