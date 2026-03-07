https://ria.ru/20260307/mahachkala-2079216009.html
В Махачкале два человека пострадали при стрельбе во дворе жилого дома
Два человека получили ранения в результате стрельбы из травматического оружия во дворе многоквартирного дома в Махачкале, нападавшие скрылись, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2026
МАХАЧКАЛА, 7 мар - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате стрельбы из травматического оружия во дворе многоквартирного дома в Махачкале, нападавшие скрылись, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
"В полицию поступило сообщение из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух доставленных с ранениями, полученными в результате стрельбы. Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что во дворе многоквартирного дома по улице Юсупова неизвестные применили травматического оружие в отношении двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле", – говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили в одном из дворов по улице Гамзата Цадаса машину, на которой скрылись злоумышленники. Все участники инцидента установлены, принимаются меры по их задержанию, добавили в МВД региона.