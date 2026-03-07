https://ria.ru/20260307/lyzhi-2079185943.html
Собака бросилась под ноги лыжницам в марафоне на чемпионате России
Собака бросилась под ноги лыжницам в марафоне на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Собака бросилась под ноги лыжницам в марафоне на чемпионате России
Лыжница Алина Кудисова получила травму из-за бросившейся под ноги собаки во время гонки на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Собака бросилась под ноги лыжницам в марафоне на чемпионате России
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар - РИА Новости. Лыжница Алина Кудисова получила травму из-за бросившейся под ноги собаки во время гонки на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки - Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Кудисова.
Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжает гонку.