Рейтинг@Mail.ru
Собака бросилась под ноги лыжницам в марафоне на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
09:10 07.03.2026 (обновлено: 11:10 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/lyzhi-2079185943.html
Собака бросилась под ноги лыжницам в марафоне на чемпионате России
Собака бросилась под ноги лыжницам в марафоне на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Собака бросилась под ноги лыжницам в марафоне на чемпионате России
Лыжница Алина Кудисова получила травму из-за бросившейся под ноги собаки во время гонки на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T09:10:00+03:00
2026-03-07T11:10:00+03:00
лыжные гонки
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079186562_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_1b12c6f90274609140b2cc916a225f9f.jpg
https://ria.ru/20260306/vyalbe-2078852037.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079186562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52b4d3f810b83faac6f04f007e7913a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Лыжные гонки, Спорт
Собака бросилась под ноги лыжницам в марафоне на чемпионате России

Собака сбила с ног двух лыжниц в марафоне на чемпионате России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлина Кудисова
Алина Кудисова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар - РИА Новости. Лыжница Алина Кудисова получила травму из-за бросившейся под ноги собаки во время гонки на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки - Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Кудисова.
Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжает гонку.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Зачем бороться с дураками?" Мощная Вяльбе — о Большунове и пути России
6 марта, 11:00
 
Лыжные гонкиСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала