В "ЛизаАлерт" рассказали, где чаще всего теряются люди
02:30 07.03.2026 (обновлено: 08:31 07.03.2026)
В "ЛизаАлерт" рассказали, где чаще всего теряются люди
Люди чаще теряются в городе, а не в лесу, вопреки популярному заблуждению, рассказали РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
общество, поисковый отряд "лиза алерт"
Общество, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
В "ЛизаАлерт" рассказали, где чаще всего теряются люди

"ЛизаАлерт": люди чаще теряются в городе, а не в лесу

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской областиПоисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Поисковый отряд ЛизаАлерт Тульской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Люди чаще теряются в городе, а не в лесу, вопреки популярному заблуждению, рассказали РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"В отличие от популярного заблуждения, больше всего заявок приходит на поиск в городской среде. На природную среду приходится около трети заявок", - сказали агентству в "ЛизаАлерт".
Так, в 2025 году в городах прошли 41 748 поисков, а в лесу - 8 816, привел статистику отряд.
"ЛизаАлерт" объяснил, что в лесу люди теряются реже, поскольку мало кто туда ходит, но к этим поискам всегда повышенное внимание: такие пропажи самые опасные.
"В природе человек находится в опасной для себя среде. В городе велик шанс, что ему помогут случайные прохожие, сотрудники полиции, в лесу такой возможности нет, поэтому мы часто говорим об этих поисках, но они составляют малую часть от общего массива", - отметила пресс-служба.
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В "ЛизаАлерт" назвали главную ошибку родителей при пропаже ребенка
21 февраля, 08:36
 
Общество
 
 
