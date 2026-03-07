https://ria.ru/20260307/ljudi-2079182034.html
В "ЛизаАлерт" рассказали, где чаще всего теряются люди
В "ЛизаАлерт" рассказали, где чаще всего теряются люди
Люди чаще теряются в городе, а не в лесу, вопреки популярному заблуждению, рассказали РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 07.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, где чаще всего теряются люди
"ЛизаАлерт": люди чаще теряются в городе, а не в лесу
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Люди чаще теряются в городе, а не в лесу, вопреки популярному заблуждению, рассказали РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"В отличие от популярного заблуждения, больше всего заявок приходит на поиск в городской среде. На природную среду приходится около трети заявок", - сказали агентству в "ЛизаАлерт".
Так, в 2025 году в городах прошли 41 748 поисков, а в лесу - 8 816, привел статистику отряд.
"ЛизаАлерт" объяснил, что в лесу люди теряются реже, поскольку мало кто туда ходит, но к этим поискам всегда повышенное внимание: такие пропажи самые опасные.
"В природе человек находится в опасной для себя среде. В городе велик шанс, что ему помогут случайные прохожие, сотрудники полиции, в лесу такой возможности нет, поэтому мы часто говорим об этих поисках, но они составляют малую часть от общего массива", - отметила пресс-служба.