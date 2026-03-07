Рейтинг@Mail.ru
Ленчевский и Афанасьева победили в хафпайпе на ЧР по сноуборду - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
12:58 07.03.2026
Ленчевский и Афанасьева победили в хафпайпе на ЧР по сноуборду
Ленчевский и Афанасьева победили в хафпайпе на ЧР по сноуборду
2026
спорт, россия, миасс
Спорт, Россия, Миасс
Ленчевский и Афанасьева победили в хафпайпе на ЧР по сноуборду

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯрослав Ленчевский на соревнованиях по сноуборду в дисциплине хафпайп
Ярослав Ленчевский на соревнованиях по сноуборду в дисциплине хафпайп. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ярослав Ленчевский и Софья Афанасьева стали победителями соревнований в хафпайпе на чемпионате России по сноуборду в Миассе.
Ленчевский по результатам двух попыток набрал 91 балл. Второе место занял Максим Суйков (79,33), третьим стал Кирилл Калинин (76,33).
Афанасьева победила с результатом 90 баллов. Серебро завоевала Александра Теймурова (64,67), третьей стала Вероника Бруенкова (61,67).
Чемпионат России по сноуборду - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Определились победители ЧР по сноуборду в параллельном гигантском слаломе
25 февраля, 16:58
 
