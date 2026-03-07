https://ria.ru/20260307/lenchevskij-2079214102.html
Ленчевский и Афанасьева победили в хафпайпе на ЧР по сноуборду
Ленчевский и Афанасьева победили в хафпайпе на ЧР по сноуборду - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Ленчевский и Афанасьева победили в хафпайпе на ЧР по сноуборду
Ярослав Ленчевский и Софья Афанасьева стали победителями соревнований в хафпайпе на чемпионате России по сноуборду в Миассе. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Ленчевский и Афанасьева победили в хафпайпе на ЧР по сноуборду
Ленчевский и Афанасьева выиграли в хафпайпе на чемпионате России по сноуборду
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ярослав Ленчевский и Софья Афанасьева стали победителями соревнований в хафпайпе на чемпионате России по сноуборду в Миассе.
Ленчевский по результатам двух попыток набрал 91 балл. Второе место занял Максим Суйков (79,33), третьим стал Кирилл Калинин (76,33).
Афанасьева победила с результатом 90 баллов. Серебро завоевала Александра Теймурова (64,67), третьей стала Вероника Бруенкова (61,67).