Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км на чемпионате России
Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км на чемпионате России
Лыжница Евгения Крупицкая выиграла гонку на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
россия
южно-сахалинск
евгения крупицкая
россия
южно-сахалинск
Новости
россия, южно-сахалинск, евгения крупицкая
Россия, Южно-Сахалинск, Евгения Крупицкая
Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км на чемпионате России
Крупицкая выиграла гонку на 50 км свободным стилем на чемпионате России
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар - РИА Новости. Лыжница Евгения Крупицкая выиграла гонку на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
Победительница преодолела дистанцию за 2 часа 27 минут 28,9 секунды. Второй финишировала Елизавета Пантрина (отставание - 2 минуты 20,1 секунды), бронзу завоевала Екатерина Булычева (+2.27,0).
На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки - Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Алина Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку, она финишировала седьмой.
Чемпионат России
завершится 8 марта мужской гонкой на 50 км свободным стилем.