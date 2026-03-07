Рейтинг@Mail.ru
Бессент рассказал, когда США начнут конвоировать суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 07.03.2026
Бессент рассказал, когда США начнут конвоировать суда в Ормузском проливе
Бессент рассказал, когда США начнут конвоировать суда в Ормузском проливе
Американские военные приступят к конвоированию торговых судов через Ормузский пролив через одну-две недели, заявил глава минфина США Скотт Бессент. РИА Новости, 07.03.2026
Бессент рассказал, когда США начнут конвоировать суда в Ормузском проливе

Бессент: конвоирование судов в Ормузском проливе начнется через 1-2 недели

© РИА Новости / POOL
Скотт Бессент
Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Американские военные приступят к конвоированию торговых судов через Ормузский пролив через одну-две недели, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Думаю, это вопрос одной-двух недель. Я точно не знаю, но мы на пути к тому, чтобы решить эту проблему", - сказал министр в эфире телеканала Fox Business, отвечая на вопрос, когда начнут конвоирование торговых судов в Ормузском проливе.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
США будут страховать убытки судов в Персидском заливе
Вчера, 00:57
 
В миреОрмузский проливСкотт БессентМинистерство финансов США
 
 
