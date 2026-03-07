https://ria.ru/20260307/konvoirovanie-2079160424.html
Бессент рассказал, когда США начнут конвоировать суда в Ормузском проливе
Бессент рассказал, когда США начнут конвоировать суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 07.03.2026
Бессент рассказал, когда США начнут конвоировать суда в Ормузском проливе
Американские военные приступят к конвоированию торговых судов через Ормузский пролив через одну-две недели, заявил глава минфина США Скотт Бессент. РИА Новости, 07.03.2026
ормузский пролив
