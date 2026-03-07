Рейтинг@Mail.ru
Нидерландцы стали победителями спринтерского многоборья на ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
08:59 07.03.2026 (обновлено: 09:12 07.03.2026)
Нидерландцы стали победителями спринтерского многоборья на ЧМ
Нидерландцы стали победителями спринтерского многоборья на ЧМ
Нидерландские конькобежцы Еннинг де Бо и Фемке Кок стали победителями спринтерского многоборья на чемпионате мира в нидерландском Херенвене. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026
Новости
Нидерландцы стали победителями спринтерского многоборья на ЧМ

Нидерландские конькобежцы Де Бо и Кок победили в спринтерском многоборье на ЧМ

Фемке Кок
Фемке Кок . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нидерландские конькобежцы Еннинг де Бо и Фемке Кок стали победителями спринтерского многоборья на чемпионате мира в нидерландском Херенвене.
Дважды серебряный призер Игр в Милане Де Бо в мужских соревнованиях набрал по итогам двух забегов на 500 м и двух забегов на 1000 м 134,670 балла. Серебряную медаль завоевал двукратный олимпийский чемпион американец Джордан Штольц (135,500), третьим стал представитель Китая Нин Чжунъянь (136,755).
В женских соревнованиях нидерландки заняли весь пьедестал. Олимпийская чемпионка на 500-метровке Кок выиграла с результатом 146,670 балла, второй стала Сюзанне Схюлтинг (148,935), третьей - Маррит Фледдерус (150,305).
Соревнования в классическом многоборье пройдут 7-8 марта.
Конькобежец из Китая завоевал золото на Олимпиаде
19 февраля, 20:21
 
