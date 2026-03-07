Нидерландцы стали победителями спринтерского многоборья на ЧМ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нидерландские конькобежцы Еннинг де Бо и Фемке Кок стали победителями спринтерского многоборья на чемпионате мира в нидерландском Херенвене.

В женских соревнованиях нидерландки заняли весь пьедестал. Олимпийская чемпионка на 500-метровке Кок выиграла с результатом 146,670 балла, второй стала Сюзанне Схюлтинг (148,935), третьей - Маррит Фледдерус (150,305).