Нидерландцы стали победителями спринтерского многоборья на ЧМ

Нидерландские конькобежцы Еннинг де Бо и Фемке Кок стали победителями спринтерского многоборья на чемпионате мира в нидерландском Херенвене. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нидерландские конькобежцы Еннинг де Бо и Фемке Кок стали победителями спринтерского многоборья на чемпионате мира в нидерландском Херенвене.
Дважды серебряный призер Игр в Милане
Де Бо в мужских соревнованиях набрал по итогам двух забегов на 500 м и двух забегов на 1000 м 134,670 балла. Серебряную медаль завоевал двукратный олимпийский чемпион американец Джордан Штольц (135,500), третьим стал представитель Китая
Нин Чжунъянь (136,755).
В женских соревнованиях нидерландки заняли весь пьедестал. Олимпийская чемпионка на 500-метровке Кок выиграла с результатом 146,670 балла, второй стала Сюзанне Схюлтинг (148,935), третьей - Маррит Фледдерус (150,305).
Соревнования в классическом многоборье пройдут 7-8 марта.