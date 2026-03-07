Кондратюк рассказал, как смотрел Олимпиаду

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире Марк Кондратюк рассказал, что, когда смотрел соревнования Олимпиады в Италии, принес в комнату талисмана пекинских Игр.