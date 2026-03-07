Кондратюк рассказал, как смотрел Олимпиаду

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире Марк Кондратюк рассказал, что, когда смотрел соревнования Олимпиады в Италии, принес в комнату талисмана пекинских Игр.
Кондратюк в составе сборной России выиграл золото четыре года назад. После дисквалификации Камилы Валиевой российской команде была присуждена бронза. На Олимпиаде-2026 в Италии выступали два российских фигуриста - Петр Гуменник и Аделия Петросян.
"Из забавного - смотрел Олимпиаду в спальне, там большой телевизор, принес специально Бин Дунь Дуня, как будто думал, что он им поможет. Переживал за Аделию, за Петю, потому что не понаслышке представляю, что такое выступать на Олимпийских играх", - сказал Кондратюк журналистам.
Сборная России не участвовала в церемонии награждения медалистов командного турнира - 2022, которая состоялась во время Игр-2024 в Париже. Кондратюк отказался отвечать на вопрос, прислали ли ему бронзу Олимпиады в Пекине. "Сейчас я переживаю за произвольную программу Финала Гран-при России", - констатировал фигурист.