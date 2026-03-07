Рейтинг@Mail.ru
Кондратюк рассказал, как смотрел Олимпиаду
Фигурное катание
Фигурное катание
 
17:19 07.03.2026
Кондратюк рассказал, как смотрел Олимпиаду
Кондратюк рассказал, как смотрел Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Кондратюк рассказал, как смотрел Олимпиаду
Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире Марк Кондратюк рассказал, что, когда смотрел соревнования Олимпиады в Италии, принес в комнату... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
фигурное катание
спорт
марк кондратюк
камила валиева
аделия петросян
пётр гуменник
дун дун
Новости
спорт, марк кондратюк, камила валиева, аделия петросян, пётр гуменник, дун дун
Фигурное катание, Спорт, Марк Кондратюк, Камила Валиева, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Дун Дун
Кондратюк рассказал, как смотрел Олимпиаду

Кондратюк рассказал, что при просмотре Олимпиады принес в комнату Бин Дунь Дуня

Марк Кондратюк
Марк Кондратюк - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Марк Кондратюк. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире Марк Кондратюк рассказал, что, когда смотрел соревнования Олимпиады в Италии, принес в комнату талисмана пекинских Игр.
Кондратюк в составе сборной России выиграл золото четыре года назад. После дисквалификации Камилы Валиевой российской команде была присуждена бронза. На Олимпиаде-2026 в Италии выступали два российских фигуриста - Петр Гуменник и Аделия Петросян.
"Из забавного - смотрел Олимпиаду в спальне, там большой телевизор, принес специально Бин Дунь Дуня, как будто думал, что он им поможет. Переживал за Аделию, за Петю, потому что не понаслышке представляю, что такое выступать на Олимпийских играх", - сказал Кондратюк журналистам.
Сборная России не участвовала в церемонии награждения медалистов командного турнира - 2022, которая состоялась во время Игр-2024 в Париже. Кондратюк отказался отвечать на вопрос, прислали ли ему бронзу Олимпиады в Пекине. "Сейчас я переживаю за произвольную программу Финала Гран-при России", - констатировал фигурист.
Российский фигурист Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Дикиджи оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Вчера, 16:50
 
Фигурное катаниеСпортМарк КондратюкКамила ВалиеваАделия ПетросянПётр ГуменникДун Дун
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
