Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале этого года сократились почти вдвое в месячном выражении и в 2,6 раза в годовом - до минимума за полгода, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможенной службы.