Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода - РИА Новости, 07.03.2026
11:40 07.03.2026
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода
Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале этого года сократились почти вдвое в месячном выражении и в 2,6 раза в годовом - до минимума за полгода, подсчитало РИА Новости, 07.03.2026
экономика, бразилия, россия, германия
Экономика, Бразилия, Россия, Германия
Готовые обжаренные зерна кофе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Поставки кофе из Бразилии в Россию в феврале этого года сократились почти вдвое в месячном выражении и в 2,6 раза в годовом - до минимума за полгода, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможенной службы.
Так, за февраль экспорт кофе Бразилией в РФ составил 2,8 тысячи тонн (за 20,3 миллиона долларов) - это в 1,8 раза меньше, чем в январе, и в 2,6 раза меньше, чем в феврале годом ранее. Такие объемы стали минимальными с сентября 2025 года.
Таким образом, Россия среди главных мировых покупателей бразильского кофе за месяц опустилась на 14-е с 7-го места. В топ-5 по итогам месяца вошли Германия (23,4 тысячи тонн), Италия (16,5 тысячи), США (15,7 тысячи), Бельгия (9,9 тысячи), Япония (8,3 тысячи).
Всего за февраль Бразилия экспортировала 142,5 тысячи тонн кофе (на 1,03 миллиарда долларов). Это на 0,7% меньше, чем в январе, и на 17% меньше, чем годом ранее.
Кофе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Кардиолог рассказал, сколько чашек кофе в день можно пить при гипертонии
ЭкономикаБразилияРоссияГермания
 
 
