https://ria.ru/20260307/kislovodsk-2079283356.html
Замглавы администрации Кисловодска задержали
Замглавы администрации Кисловодска задержали - РИА Новости, 07.03.2026
Замглавы администрации Кисловодска задержали
Заместитель главы администрации Кисловодска Михаил Маркаров задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, не уточнив, по какому уголовному делу... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T20:51:00+03:00
2026-03-07T20:51:00+03:00
2026-03-07T23:49:00+03:00
происшествия
кисловодск
пятигорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20250301/krasnojarsk-2002425045.html
кисловодск
пятигорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кисловодск, пятигорск
Происшествия, Кисловодск, Пятигорск
Замглавы администрации Кисловодска задержали
Замглавы администрации Кисловодска Маркарова задержали
ПЯТИГОРСК, 7 мар – РИА Новости. Заместитель главы администрации Кисловодска Михаил Маркаров задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, не уточнив, по какому уголовному делу проходит чиновник.
Ранее в субботу Ленинский районный суд арестовал заместителя главы администрации Пятигорска
по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 миллионов рублей. Речь идет о Светлане Марченко, уточняли РИА Новости в правоохранительных органах. Средства выделялись на финансирование проекта по реновации Старого озера в Кисловодске
. Марченко ранее работала в администрации Кисловодска.
"Заместитель главы администрации Кисловодска М.Б.Маркаров задержан", – сообщил собеседник агентства.
Согласно открытым данным, Михаил Маркаров является начальником управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска с 7 июня 2022 года.