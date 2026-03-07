Рейтинг@Mail.ru
Замглавы администрации Кисловодска задержали
20:51 07.03.2026 (обновлено: 23:49 07.03.2026)
Замглавы администрации Кисловодска задержали
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
ПЯТИГОРСК, 7 мар – РИА Новости. Заместитель главы администрации Кисловодска Михаил Маркаров задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, не уточнив, по какому уголовному делу проходит чиновник.
Ранее в субботу Ленинский районный суд арестовал заместителя главы администрации Пятигорска по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 миллионов рублей. Речь идет о Светлане Марченко, уточняли РИА Новости в правоохранительных органах. Средства выделялись на финансирование проекта по реновации Старого озера в Кисловодске. Марченко ранее работала в администрации Кисловодска.
"Заместитель главы администрации Кисловодска М.Б.Маркаров задержан", – сообщил собеседник агентства.
Согласно открытым данным, Михаил Маркаров является начальником управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска с 7 июня 2022 года.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Суд арестовал советника мэра Красноярска
1 марта 2025, 10:56
 
