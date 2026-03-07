Первый замглавы Пятигорска работала в мэрии Кисловодска

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска, обвиняемая в превышении должностных полномочий, ранее работала в администрации Кисловодска, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Речь идет о Светлане Марченко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ранее работала в администрации Кисловодска, потом перешла в Пятигорск", - сказал собеседник агентства.
По данным ГУМВД России по Северо-Кавказскому округу, первый замглавы администрации Пятигорска была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий (пункты "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, обвиняемая обеспечила победу коммерческой фирме в аукционе по муниципальному контракту на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске. Это повлекло существенное нарушение законных интересов управления городского хозяйства города Кисловодска и причинение ущерба в размере более 117 миллионов рублей.