Рейтинг@Mail.ru
Первый замглавы Пятигорска работала в мэрии Кисловодска - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 07.03.2026 (обновлено: 16:54 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/kislovodsk-2079241999.html
Первый замглавы Пятигорска работала в мэрии Кисловодска
Первый замглавы Пятигорска работала в мэрии Кисловодска - РИА Новости, 07.03.2026
Первый замглавы Пятигорска работала в мэрии Кисловодска
Первый заместитель главы администрации города Пятигорска, обвиняемая в превышении должностных полномочий, ранее работала в администрации Кисловодска, сообщили... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:42:00+03:00
2026-03-07T16:54:00+03:00
происшествия
кисловодск
пятигорск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079243339_0:0:1469:827_1920x0_80_0_0_a2724233281cf7fef1edb17340d5e91b.jpg
https://ria.ru/20260305/sud-2078816034.html
кисловодск
пятигорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079243339_162:0:1469:980_1920x0_80_0_0_a4e9dd3bc7d030a2df0c6f80f1520122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кисловодск, пятигорск, россия
Происшествия, Кисловодск, Пятигорск, Россия
Первый замглавы Пятигорска работала в мэрии Кисловодска

РИА Новости: первый замглавы Пятигорска Марченко работала в мэрии Кисловодска

© Фото : Администрация города-курорта Кисловодска/ВКонтактеСветлана Марченко
Светлана Марченко - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Администрация города-курорта Кисловодска/ВКонтакте
Светлана Марченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска, обвиняемая в превышении должностных полномочий, ранее работала в администрации Кисловодска, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Речь идет о Светлане Марченко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Ранее работала в администрации Кисловодска, потом перешла в Пятигорск", - сказал собеседник агентства.
По данным ГУМВД России по Северо-Кавказскому округу, первый замглавы администрации Пятигорска была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий (пункты "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, обвиняемая обеспечила победу коммерческой фирме в аукционе по муниципальному контракту на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске. Это повлекло существенное нарушение законных интересов управления городского хозяйства города Кисловодска и причинение ущерба в размере более 117 миллионов рублей.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Суд арестовал чиновника мэрии Воронежа за превышение полномочий
5 марта, 17:26
 
ПроисшествияКисловодскПятигорскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала