Как сложилась судьба троих детей Стивена Хокинга

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Человек, которому в 21 год диагностировали неизлечимое заболевание и говорили, что он проживет не более двух лет, оставил за плечами два брака и троих детей. Речь идет о популяризаторе науки Стивене Хокинге.

Как сложилась судьба наследников гениального физика?

"Этот мальчик ничего не добьется"

Родители Стивена Хокинга были выпускниками Оксфордского университета. Во время Второй мировой войны супруги переехали из Лондона в Оксфорд. Там у них и родился первенец — Стивен.

Несмотря на наличие хорошего образования, семья жила небогато: у них был большой, но старый дом, в котором всегда было холодно — родители экономили на отоплении, а своим детям, самому Хокингу, двум его сестрам и усыновленному брату Эдварду, если они замерзали, просто советовали теплее одеваться.

Кажется невероятным, но Хокинг, несмотря на выдающийся ум, к учебе относился максимально пренебрежительно: он практически не ходил на лекции, конфликтовал с учителями и, как следствие, получал плохие оценки, даже несмотря на то, что его работы были написаны на отлично.

Однажды один из учителей Хокинга даже сказал : "Этот мальчик ничего не добьется". К счастью для науки, он сильно ошибся.

Любовь пришла вместе с диагнозом

В 21 год Хокинг, уже окончивший Оксфорд, узнает о своем страшном диагнозе. Боковой амиотрофический склероз — это заболевание, при котором клетки головного и спинного мозга, отвечающие за движения мышц, погибают.

Болезнь развивалась и в конце концов привела к тому, что ученый оказался практически полностью парализован.

В возрасте 43 лет Стивена Хокинга настигло воспаление легких. После вынужденной трахеостомии ученый не мог говорить.

Тогда появилась потребность в использовании синтезатора речи, а через 12 лет — в персональном компьютере, который управлялся с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки.

Поразительно, но вместе с новостью о страшном диагнозе в жизнь Хокинга пришла любовь — он познакомился с Джейн Берил Уайлд. Молодая студентка знала о заболевании, однако ее это не отпугнуло.

"Его чувство юмора и независимость покорили меня. Было так приятно слушать истории этого необычного человека — в основном из-за того, что рассказывал он их, то и дело задыхаясь от хохота над собственными шутками", — вспоминала позже Джейн.

Молодые люди начали встречаться и вскоре поженились. В браке родились двое сыновей и дочь.

Сын Роберт

Роберт — старший из наследников Хокинга. В некотором смысле он продолжил дело отца. В подростковом возрасте Роберт увлекался космосом и физикой и хотел получить такую же профессию, как и папа.

Он тоже окончил Оксфордский университет, где получил специальность инженера-программиста.

Вершиной его карьеры стала должность в Microsoft. Деятельность старшего сына Хокинга связана с информационными технологиями. Мужчина работает в этой крупнейшей IT-корпорации по сей день.

Мать Роберта описывала его как сострадательного и чуткого мальчика. Учитывая, что за Стивеном требовался постоянный уход, его детям приходилось "делать многие вещи, которые дети делать не должны". Возможно, именно это обстоятельство укрепило в них сострадательность и доброту.

Сейчас Роберт живет в Сиэтле. Он женат и воспитывает двоих детей — сына и дочь. Со СМИ предпочитает не контактировать.

Дочь Люси

Средний ребенок в семье Хокингов — дочь Люси, она окончила Оксфорд, где занималась изучением французского и русского языка. Девушка даже жила некоторое время в Москве.

Затем поступила в Лондонский университет на специальность "международная журналистика". В итоге Люси решила стать писательницей, ее книги относятся к жанру "фэнтези", однако основаны на реальных научных концепциях.

Кстати, известная книга "Краткие ответы на большие вопросы" стала результатом совместной работы отца и дочери.

Самый загадочный сын

Младший в семье — Тимоти Хокинг. Наука интересовала его меньше всего среди детей ученого. В детстве и молодости он очень увлекался автогонками.

Тимоти поступил в Эксетерский университет, где его специальностью стала романская филология, затем работал менеджером в корпорации Lego. Его личная жизнь окутана ореолом таинственности. С прессой он обсуждает исключительно вопросы, касающиеся работы папы.

В настоящее время Тимоти занимается управлением собственностью семейства Хокинг, а также продвижением бренда, построенного вокруг имени отца.

"Мы будем скучать"

Стивен Хокинг был хорошим отцом своим детям, пусть это и давалось ему с огромным трудом из-за болезни. Он всегда поддерживал любые их увлечения, и не в его правилах было заставлять детей заниматься тем, что им неинтересно.

Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года в кругу самых близких в возрасте 76 лет.