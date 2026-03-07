Карасин оценил разговор Путина и Пезешкиана

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана подтверждает доверительный характер отношений двух стран, такое мнение выразил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
В пятницу Путин созвонился с Пезешкианом.
"Сам факт разговора довольно важен для того, чтобы подтвердить характер отношений, которые существуют между Россией и Ираном. Для того, чтобы понять, что мы доверяем друг другу, откровенно обмениваемся теми проблемами, которые возникают, особенно сейчас, во время начатой в регионе с Соединенными Штатами и Израилем масштабной военной конфронтации", - сказал Карасин интернет-изданию "Лента.ру".
США и Израиль нанесли 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на этих странах.