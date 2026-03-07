Рейтинг@Mail.ru
Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
01:57 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/kalinskaya-2079163342.html
Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Турции Зейнеп Сонмез во втором круге турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T01:57:00+03:00
2026-03-07T01:57:00+03:00
теннис
спорт
анна калинская
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922940635_0:99:1200:774_1920x0_80_0_0_e28d678088dc44faaa85151339d0e3d9.jpg
https://ria.ru/20260307/shnayder-2079161638.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922940635_0:0:1069:801_1920x0_80_0_0_e17721582ff293b0f181386be974a287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анна калинская, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анна Калинская, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Калинская победила Сонмез и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

© Фото : X (Twitter) фотографа пресс-службы WTAАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : X (Twitter) фотографа пресс-службы WTA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Турции Зейнеп Сонмез во втором круге турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу россиянки, которая является 22-й ракеткой мира и посеяна на турнире под 23-м номером. Сонмез идет 80-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут.
В третьем круге Калинская сыграет с канадкой Викторией Мбоко (10-й номер посева).
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Россиянка Шнайдер выбыла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Вчера, 01:36
 
ТеннисСпортАнна КалинскаяЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала