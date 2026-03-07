https://ria.ru/20260307/izrail-2079239545.html
Израиль зафиксировал ракетный запуск из Ирана
Израиль зафиксировал ракетный запуск из Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
Израиль зафиксировал ракетный запуск из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону Израиля, ведет перехват. РИА Новости, 07.03.2026
