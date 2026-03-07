Глава МИД Италии опозорился в парламенте из-за Ирана

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни грубо ошибся в дате начала операции США и Израиля против Ирана, видеозапись его выступления в парламент опубликовало парламентское телеагентство.
"Я должен сказать, что данные и время (Начала операции. — Прим. ред.) совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля", — сказал он.
На видео видно, что министр не заметил своей оговорки и продолжил отчитываться перед парламентариями, несмотря на непонимающие взгляды присутствующих.
Как пишет La Repubblica, глава МИД Италии на этом же заседании допустил еще одну оплошность. По данным издания, в своем ответе на замечания, сделанные после брифинга министра обороны Гвидо Крозето, Таяни оговорился, заявив, что израильтяне должны иметь возможность выбирать собственное руководство, хотя на самом деле имел в виду иранцев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки США и Израиля был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.