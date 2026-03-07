https://ria.ru/20260307/hokkeist-2079298395.html
Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи
Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи
Нападающий магнитогорского "Металлурга" Владимир Ткачев получил денежный штраф за бросок шайбы в направлении судьи во время матча регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T23:14:00+03:00
2026-03-07T23:14:00+03:00
2026-03-07T23:14:00+03:00
хоккей
владимир ткачев (1993)
металлург (липецк)
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046518872_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_d6521c905038749b1476ab167f1488bf.jpg
https://ria.ru/20260307/vashington-2079298023.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046518872_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_ca013d1e56fefbf88fc28048a2ae6500.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ткачев (1993), металлург (липецк), автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Владимир Ткачев (1993), Металлург (Липецк), Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи
Хоккеиста "Металлурга" Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи