Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи
Хоккей
 
23:14 07.03.2026
Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи
Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи
Нападающий магнитогорского "Металлурга" Владимир Ткачев получил денежный штраф за бросок шайбы в направлении судьи во время матча регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/vashington-2079298023.html
Новости
Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи

Хоккеиста "Металлурга" Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи

Владимир Ткачев (Металлург) и Егор Яковлев
Владимир Ткачев (Металлург) и Егор Яковлев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владимир Ткачев (Металлург) и Егор Яковлев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Владимир Ткачев получил денежный штраф за бросок шайбы в направлении судьи во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.
В пятницу "Металлург" дома уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 1:3. В концовке встречи Ткачев бросил шайбу в сторону судьи и получил 20 минут штрафа за неспортивное поведение.
"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Металлурга" Владимира Ткачева по п. 1.28 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), и подвергнуть его денежному штрафу", - говорится в заявлении на сайте КХЛ.
Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, штраф за подобный проступок составляет от 100 до 500 тысяч рублей.
