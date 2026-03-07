Рейтинг@Mail.ru
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:50 07.03.2026 (обновлено: 20:35 07.03.2026)
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов
Петр Гуменник вышел в лидеры Финала Гран-при России после короткой программы. РИА Новости Спорт рассказывает, почему российского олимпийца вновь стали судить... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
евгений семененко
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://ria.ru/20260216/gumennik-2074793357.html
https://ria.ru/20260306/final-gran-pri-rossii-figurnoe-katanie-2078924899.html
челябинск
2026
Андрей Симоненко
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов

Гуменник стал лидером после короткой программы в Финале Гран-при в Челябинске

Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Петр Гуменник вышел в лидеры Финала Гран-при России после короткой программы. РИА Новости Спорт рассказывает, почему российского олимпийца вновь стали судить щедро.

Приехал с ореолом страдальца

Гуменник заранее читался главным действующим лицом Финала Гран-при. Организаторы, правда, думали иначе - на аккредитациях разместили фотографию Аделии Петросян. Впрочем, вероятно, это решение было принято еще до того, как фигуристка, сильно расстроившаяся после шестого места на Олимпийских играх, в Челябинск ехать отказалась. Даже, может быть, еще до декабрьского чемпионата страны - потому что на аккредитации Петросян подписана как двукратная чемпионка России, хотя в декабре она стала трехкратной.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники
16 февраля, 19:55
Но даже если бы Аделия до Челябинска доехала, вполне возможно, к Гуменнику было бы приковано больше внимания. Ведь именно он, судя по исследованиям соответствующих служб, стал самым медийным российским участником Олимпийских игр. По количеству упоминаний в СМИ он опередил и Петросян, и единственного нашего медалиста Олимпиады ски-альпиниста Никиту Филиппова. Хотя тоже, как и Аделия, стал шестым.
Возможно, на таком интересе к российскому фигуристу сказался скандал вокруг его музыки к короткой программе. У Гуменника она поставлена под саундтрек из фильма "Парфюмер", а за несколько дней до Олимпиады стало известно, что из-за проблем с авторскими правами в Милане он прозвучать не сможет. Вообще перед Играми похожая проблема возникла у многих фигуристов, но разговоры вокруг истории с музыкой, доходившие даже до предположений о заговоре, привели к тому, что Гуменник приобрел некий ореол страдальца. Который только усилился после того, как чемпиону России на Олимпиаде судьи придержали оценки, возможно, лишив его медали.

Судьи против боя с Гуменником

Вокруг Гуменника, соответственно, крутилась и главная интрига турнира. Именно в Финале Гран-при год назад Петр блестящими прокатами выгрыз себе право участвовать в олимпийской квалификации, на попадание в короткую также претендовали Владислав Дикиджи, Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Конкуренция в российском мужском одиночном катании с тех пор не ослабла. Как минимум, эти же фигуристы теоретически мало в чем уступают российскому олимпийцу. А практически не уступают ни в чем. И можно было не сомневаться, что в Челябинске они вылезут из кожи вон, чтобы дать Гуменнику бой.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа
Однако уже с первых прокатов коротких программ появилось ощущение, что арбитры не слишком-то настроены дать этому бою состояться. Хотя все потенциальные соперники Петра были в ударе. И Дикиджи, и Семененко, и лидеры уже следующего поколения российских одиночников Николай Угожаев с Григорием Федоровым исполнили свои программы безукоризненно.
Но у каждого то здесь, то там судьи вычленяли какие-либо недочеты - ну или просто слегка придерживали компоненты. Если бы судили от души - Угожаев бы с четверными флипом и лутцем "пробил" 100 баллов. Как и Семененко, исполнивший тот же набор, что и на чемпионате России в Санкт-Петербурге и эту гроссмейстерскую отметку преодолевший. Как и Дикиджи, реабилитировавшийся за срыв на чемпионате страны.
Понятно, что арбитры чуть-чуть подстраховывали Гуменника - ведь нельзя было исключать, что обрушившийся на него постолимпийский ажиотаж может помешать ему настроиться на прокат в Финале Гран-при. В Милане Петру было уместно вспомнить совет Тамары Москвиной: "Представь, что ты в Челябинске". В Челябинске же нужно было не только что-то представлять другое (как потом признался фигурист, он вспоминал Олимпиаду), но и оправдывать ожидания забитой до отказа арены "Трактор", сумасшедшим громом оваций встретившей российского олимпийца.
Этери Тутберидзе и Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Гуменник и таланты Тутберидзе: главные интриги Финала Гран-при у фигуристов
6 марта, 09:30

Откуда такая фора?

Гуменник в целом справился. И каскад был не "4-2", как на Олимпиаде, а "4-3", и музыка прозвучала "оригинальная", от "Парфюмера". Так что арбитры с чистой совестью даже нашли недокрутик в четверть оборота на квад-флипе. Могли еще найти и такую же помарочку на тройном акселе, но делать этого уже не стали. Ну и от души зарядили Гуменнику баллов во второй оценке. 45,84 - это на 1,83 балла больше, чем у Кондратюка, и на два с лишним балла - чем у Семененко. Это большая и по ощущениям не очень оправданная фора.
При всем уважении к российскому участнику Олимпиады - это классическая история "домашних" компонентов. Как оценивали Гуменника на международной арене, память еще хранит. В Милане за компоненты поставили 38,29. Да, маловато - но и в Челябинске перебор. И если до Олимпийских игр можно было как-то понять судейскую поддержку Гуменника - наши арбитры старались приподнять его статусность, то после Милана можно было бы и "обнулить" ситуацию, чтобы и остальным нашим фигуристам, без устали двигающимся в направлении изучения новых четверных прыжков, поднять настроение.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа
Возможно, это и произойдет - но, судя по всему, не раньше начала следующего сезона. А концовка нынешнего, похоже, превратится в бенефис нашего олимпийца. Если, конечно, он справится с произвольной программой в Финале Гран-при России - не будем забывать, что в субботу была пройдена только половина пути. Но надо отдать Петру должное - он справляется с ситуацией, и оснований предполагать, что через день случится что-то непредвиденное, нет. Если, конечно, не вспоминать олимпийскую историю Ильи Малинина. Но с другой стороны, и Челябинск - не Милан.
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникЕвгений СемененкоАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортЧелябинск
 
