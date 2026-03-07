Рейтинг@Mail.ru
Гуменник рассказал о выступлении под музыку из "Парфюмера" в Челябинске
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:40 07.03.2026
Гуменник рассказал о выступлении под музыку из "Парфюмера" в Челябинске
Гуменник рассказал о выступлении под музыку из "Парфюмера" в Челябинске - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Гуменник рассказал о выступлении под музыку из "Парфюмера" в Челябинске
Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник рассказал, что перед Финалом Гран-при России в Челябинске уточнил, может ли выступать в короткой... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
фигурное катание
спорт
челябинск
россия
италия
челябинск
россия
италия
Гуменник рассказал о выступлении под музыку из "Парфюмера" в Челябинске

Гуменник: перед Финалом в Челябинске уточнил, могу ли кататься под "Парфюмера"

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник рассказал, что перед Финалом Гран-при России в Челябинске уточнил, может ли выступать в короткой программе под музыку из фильма "Парфюмер".
На Олимпиаде в Италии Гуменнику пришлось заменить музыку из фильма "Парфюмер" из-за проблем с авторскими правами. В Финале Гран-при России фигурист исполнил короткую программу под оригинальное музыкальное сопровождение и вышел в лидеры.
«
"Я лично думал, что буду в Челябинске катать оригинального "Парфюмера", - рассказал Гуменник журналистам. - (Тренер) Вероника Анатольевна (Дайнеко) подстраховалась, подумала, что тут могут быть ограничения. Мы все выяснили, оказалось, что тут авторские отдельно перечисляют и можно спокойно исполнять программу под "Парфюмера".
Гуменник отметил, что в Челябинске было не последнее исполнение этой программы. "Как минимум в Кубке Первого канала надеюсь с ней выступить", - подчеркнул фигурист.
Российский фигурист Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Дикиджи оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Вчера, 16:50
 
Фигурное катание
 
